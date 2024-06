DT de Croacia arremetió contra uno de sus jugadores tras la derrota ante España en la Eurocopa 2024

La derrota de Croacia ante la Selección de España (3-0) por la Eurocopa 2024 dejó molesto al entrenador Zlatko Dalic El seleccionador rompió la armonía de la concentración croata con declaraciones que apuntaron hacia Bruno Petkovic delantero que erró un penal que él mismo había provocado.

"Cuando vi el vídeo después, creo que debería haber marcado un gol. Quizás Rodrigo le tocó, pero creo que debería haber hecho todo lo posible para marcar ese gol. Esa es mi impresión. El portero se lanzó hacia el otro lado, todo estaba vacío. Creo que tuvo que hacer un esfuerzo extra para marcar un gol", dijo en rueda de prensa.

La molestia con el delantero del Dinamo de Zagreb fue evidente, tanto que el director técnico de la Selección de Croacia afirmó que no tendría que haber tirado el penal porque se saltó una regla básica del vestuario. "Es una situación que tenemos que resolver. La regla es que el jugador que recibe el penalti no lo tira. Eso lo solucionaremos", comentó.



La molestia del entrenador de la Selección de Croacia tras el debut en la Eurocopa 2024 no quedó allí porque Bruno Petkovic ya había fallado un penal ante Unai Simón en la final de la Liga de Naciones: "Sobre todo porque lo falló en la Liga de Naciones con el mismo portero. Aquí en la selección no hay lugar para el ego. Perišić o Majer tendrían que haber disparado", declaró.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Croacia en la Eurocopa 2024?





Miércoles 19 de junio

Croacia vs. Albania - 08:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo B | Volksparkstadion Hamburg (Hamburgo)

"Contra España entramos mal al partido", sentenció en DT para agregar: "Estábamos demasiado lejos de los jugadores, llegamos tarde en todos los duelos. Después establecimos el control, la posesión, el juego, pero encajamos un gol en una situación que no es muy común. No puedo evitar tener la sensación de que concedimos los tres goles muy fácil. Pero España fue demasiado buena para nosotros".