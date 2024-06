¡A la banca! Kilyan Mbappé será suplente en el partido Francia vs. Países Bajos por la Eurocopa 2024

Kilyan Mbappé irá al banco de los suplentes en el partido entre Francia vs. Países Bajos por la Eurocopa 2024. Tras la franctura de tabique el técnico Didier Deschamps decidió reservar al delantero.

El entrenador de Francia alinea de inicio a Mike Maignan, en la portería; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Wiliam Saliba, Theo Hernández, en la defensa; Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante y Adrien Rabiot, en el centro del campo; y Ousmane Dembele, Marcus Thuram y Antoine Griezmann, en la delantera.

La selección francesa presenta la misma alineación del triunfo por 1-0 ante Francia con el único cambio de Tchouameni por Mbappé, que figura en la relación de jugadores en el banco de los suplentes.

"Francia es tan fuerte que si Mbappé no juega habrá otro que también será muy bueno. Sinceramente, tampoco me he preocupado por eso, no tengo ninguna influencia en lo que pueda pasar", declaró Ronald Koeman, entrenador de los Países Bajos, en la previa.

Por su parte Didier Deschamps afirmó que en caso de que Mbappé finalmente no pueda jugar contra los Países Bajos, el grupo estaba preparado igual para responder: "Me aseguro de tener conversaciones con los jugadores, los que son titulares y los que no lo son. Todos están listos. En cualquier momento, como en el primer partido, tienen que responder".

Kylian Mbappe utilizará una máscara negra si se da su ingreso al campo de juego. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANNA SZILAGYI

Kilyan Mbappé no usará la máscara con los colores de Francia que utilizó durante los entrenamientos. La razón se debe a el reglamento de la UEFA pide que la misma debe ser toda de un mismo color y no puede mostrar ninguna identificación del equipo o del fabricante de la máscara.