"Fantasmal en esta Euro": medios franceses despotrican contra Kylian Mbappé tras derrota ante España

La Selección de Francia cayó en las semifinales de la Eurocopa 2024 ante España por 2-1. Uno de los principales señalados por los medios franceses fue Kylian Mbappé, el nuevo jugador de Real Madrid.

Le Figaro, por ejemplo, tildó a 'Kiki' como un “viejo veterano” y aseguró que Lamine Yamal fue mucho mejor que el jugador francés.

"Más técnico, más creativo, más brillante, más descarado y más talentoso, como Lamine Yamal, de 16 años, que hace que Kylian Mbappé, de 25 años, fantasmal en esta Euro, parezca un viejo veterano", aseguró el medio.

"Sus jugadores estrella, Mbappé y Griezmann, no estuvieron en el encuentro. Y nadie se hizo cargo. Nunca. La caída es dura. Pero, lógico, implacable. Ganó el más fuerte. Y en el nivel muy alto, los débiles desaparecen", complementó.

Le Equipe, en tanto, se olvidó de Mbappé y llenó de elogios al futbolista español. "El relámpago —obviamente— vino del talentoso Lamine Yamal. En el minuto 21, tras un despeje contrarrestado por William Saliba, la perla del Barcelona cogió el balón a 25 metros y luego, al ver que Adrien Rabiot no acertaba, disparó con un disparo luminoso y curvado", complementó.

Kylian Mbappé y su reacción tras la derrota de Francia

Finalizado el cotejo, el delantero francés aseguró que “les faltó suficiente” para poder superar a España y aceptó que su rival jugó mejor.

"Es muy difícil. No sé si nos perdimos mucho. Lo cierto es que nos faltó lo suficiente para llegar a la final. España jugó mejor que nosotros, merecía pasar a la final. Volvemos a casa. El entrenador nos dijo que no hay que bajar la cabeza, que hay que seguir. A veces ganas, a veces pierdes. Tenía la ambición de ser campeón de Europa y hacer una buena Euro. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Es una decepción", indicó en un primer momento.

Además, dio detalles de las razones por las cuales Francia perdió: "Pensábamos que habíamos hecho la parte difícil al abrir el marcador. Quizás dimos un paso atrás, inconscientemente. Encajamos dos goles en rápida sucesión. Intentamos reiniciar la máquina, pero no fue suficiente. No hicimos lo suficiente para llegar a la final (...) Va más allá, es la dura realidad del fútbol".

Por último, reveló por qué jugó sin máscara el partido: "Estaba cansado de jugar con una máscara, no podía ver bien. Hablé con el médico que me dijo que tomara la decisión como un hombre. No me arrepiento", finalizó.