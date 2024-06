Portugal vs Eslovenia EN VIVO: juegan en Frankfurt por octavos de la Eurocopa 2024

Portugal vs Eslovenia se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este lunes en lo que será uno de los partidos más importantes de octavos de final de la Eurocopa 2024.

La Selección de Portugal llega a este partido tras perder ante Georgia con un equipo alternativo en el cual apareció Cristiano Ronaldo.

Tras dos victorias y una derrota, la 'Selecao' aspira levantar la Eurocopa en Alemania en el último 'Last dance' de 'CR7'.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Reciente la derrota en su último precedente contra Eslovenia (2-0), el pasado 26 de marzo, y avisado por el 2-0 con el que perdió el miércoles ante Georgia, Portugal y Cristiano Ronaldo enfocan a una doble revancha contra sí mismos y el grupo capitaneado por Jan Oblak, invencible aún, con tres empates en tres encuentros y por primera vez en los octavos de final de la Eurocopa.



En la fina línea que se mueve Alemania 2024 entre ser favorito o quedarse sin nada de inmediato, tan presente en el conjunto luso que coleccionó halagos frente a Turquía, pero se cayó contra la sorprendente selección georgiana, ya no hay términos medios para el equipo de Roberto Martínez, que recuperará todo su once tipo, tras el fiasco de las últimas rotaciones.



No funcionaron sus cambios. Tampoco habrían alterado probablemente nada en el equipo que iba a presentar este lunes en Fráncfort fuera cual fuera el rival y que tiene ideado desde el primer instante, desde la remontada frente a la República Checa (1-2), con la reafirmación que supuso la goleada a Turquía (0-3), que no admitió duda entre los 'nuevos' ante Georgia.



Cristiano Ronaldo, el único junto a Joao Palhinha titular en cada uno de los tres primeros choques, por cuestiones de rodaje, sin interrupción en su ritmo físico para el torneo, será de nuevo su líder en ataque a sus 39 años, sin un solo gol por primera vez en su carrera en la primera fase de una Eurocopa, pero también como el más rematador de todos en el torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Portugal vs Eslovenia en vivo por la Eurocopa 2024?

El partido está programado para el lunes 1 de julio en el Deutsche Bank Park de la ciudad de Frankfurt. El recinto tiene una capacidad para 58,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Portugal vs Eslovenia en vivo por la Eurocopa 2024?

En Perú , el partido Portugal vs Eslovenia comienza a las 2:00 p.m.

, el partido comienza a las 2:00 p.m. En Ecuador, el partido Portugal vs Eslovenia comienza a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido Portugal vs Eslovenia comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Portugal vs Eslovenia comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Portugal vs Eslovenia comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Portugal vs Eslovenia comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Portugal vs Eslovenia comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Portugal vs Eslovenia comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Portugal vs Eslovenia comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Portugal vs Eslovenia comienza a las 4:00 p.m.

En México (Ciudad de México), el partido Portugal vs Eslovenia comienza a la 1:00 p.m.

En España, el partido Portugal vs Eslovenia comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver Portugal vs Eslovenia en vivo y en directo por octavos de Eurocopa 2024?

El partido Portugal vs Eslovenia EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN. En México el partido se verá en SKY Sports, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV, mientras que en España va por RTVE. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Portugal vs Eslovenia: alineaciones posibles

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, João Félix.

Eslovenia: Jan Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkovec; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško

Portugal vs Eslovenia: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por un gol de Cristiano Ronaldo?