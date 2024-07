Ver TVE La 1, España vs Inglaterra en directo: ¿Cómo seguir en vivo la final de Eurocopa 2024 hoy?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

España vs Inglaterra EN DIRECTO se enfrentan hoy domingo 14 de julio en la gran final de Eurocopa 2024. La 'Roja' quiere volver a la gloria de la mano de Lamine Yamal, mientras que 'Los tres leones' añoran lograr su primer título de Euro de la mano de Harry Kane. La transmisión en España va vía TVE La 1 en vivo y a continuación te contamos todos los pormenores del cotejo.



¿Cuándo y dónde juegan España vs Inglaterra en directo por final de la Eurocopa 2024?

El partido España vs Inglaterra en vivo se disputará hoy domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, con un aforo para más de 74 mil personas. La final de Eurocopa 2024 comenzará desde las 14:00 horas de Perú, las 20:00 horas de Inglaterra y las 21:00 horas de España.

¿A qué hora juegan España vs Inglaterra en directo por la final de Eurocopa 2024?

En Perú , la final España vs. Inglaterra comienza a las 2:00 p.m.



, la final España vs. Inglaterra comienza a las 2:00 p.m. En Ecuador, la final España vs. Inglaterracomienza a las 2:00 p.m.

En Colombia, la final España vs. Inglaterra comienza a las 2:00 p.m.



En Bolivia, la final España vs. Inglaterra comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, la final España vs. Inglaterra comienza a las 3:00 p.m.



En Chile, la final España vs. Inglaterra a las 3:00 p.m.

En Argentina, la final España vs. Inglaterra comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, la final España vs. Inglaterra comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, la final España vs. Inglaterra comienza a las 3:00 p.m.



En Uruguay, la final España vs. Inglaterra comienza a las 4:00 p.m.

En México,la final España vs. Inglaterra comienza a las 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), la final España vs. Inglaterra comienza a las 3:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), la final España vs. Inglaterra comienza a las 12:00 p.m.

En España, la final España vs. Inglaterra comienza a las 9:00 p.m.

En Italia, la final España vs. Inglaterra comienza a las 9:00 p.m.

En Francia, la final España vs. Inglaterra comienza a las 9:00 p.m.

En Alemania, la final España vs. Inglaterra comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver transmisión de España vs Inglaterra en directo en el mundo?

La gran final de la Eurocopa 2024 será transmitida EN VIVO en todo el Perú y en Sudamérica por ESPN y STAR Plus. En México, el España vs Inglaterra se verá en Sky Sports y Sky+. En Estados Unidos, por FOX Sports, FuboTV y ViX. En Centroamérica, el certamen va por ESPN y STAR Plus.

En España, a través de RTVE, canal de señal abierta. En Francia, va por M6 y TF1, en Italia por RAI y en Sky Italia, mientras que en Portugal por RTP, SIC, y SporTV. Asimismo, todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿Cómo ver TVE La 1 en directo, España vs Inglaterra vía streaming?

La programación de TVE La1 de cara al España vs Albania está disponible en Movistar+, Orange TV, Racctel+, Videosur, Telecable, Som TV y Galicia RC.

Mira TVE La 1 a través del Dial 1 de Movistar+

Mira TVE La 1 a través del Dial 1 de Orange TV

Mira TVE La 1 a través del Diales 1 y 81 de Euskaltel

Mira TVE La 1 a través del Dial 1 de Vodafone

Mira TVE La 1 a través del Dial 1 de Telecable

Mira TVE La 1 a través del Dial 1 de Racctel+

Mira TVE La 1 a través del Dial 111 de SomTV

Mira TVE La 1 a través del Dial 111 de Galicia R

España vs Inglaterra: alineaciones posibles

Alineación probable de España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata y Nico Williams.

España vs Inglaterra: últimos resultados antes de final de Eurocopa 2024