André Onana: TAS redujo sanción del arquero del Ajax a nueve meses | Fuente: Diario SPORT

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) redujo el jueves de 12 a 9 meses la suspensión infligida en febrero al guardameta del Ajax de Amsterdam, el internacional camerunés André Onana, por infracción a las reglas antidopaje.

En apelación de la decisión disciplinaria de la UEFA, la jurisdicción deportiva juzgó esta sanción más "proporcionada" respecto a la infracción del portero, ya que ninguna "falta significativa" puede serle reprochada, explica el TAS en un comunicado.

Restos de furosemida, un diurético, habían sido encontrados en la orina del jugador de 25 años, el 30 de octubre pasado en un control inopinado, pero el Ajax había afirmado que Onana se había sentido mal y había tomado un medicamento inicialmente destinado a su esposa.

"Quiero solo precisar que todo esto es el resultado de un error humano. He confundido un medicamento de una sustancia prohibida por la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) con una simple aspirina", cuyo "embalaje era casi idéntico", había explicado el guardameta.

El club había estimado que el Lasimac -diurético e hipotensor- "no mejora las actuaciones" de un deportista, pero ese argumento no fue retenido ni por la UEFA ni por el TAS, que no quiso "levantar completamente la suspensión".