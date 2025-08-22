Últimas Noticias
Partidos de hoy, sábado 23 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 23 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. UTC por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, sábado 23 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

11:00 a.m. Sporting Cristal vs. UTC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

1:15 p.m. Los Chankas vs. Sport Boys – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:30 p.m. Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

10:00 a.m. Mallorca vs. Celta de Vigo – Disney+ Premium, ESPN 4

12:30 p.m. Atlético de Madrid vs. Elche – DGO, D Sports

2:30 p.m. Levante vs. Barcelona – DGO, D Sports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Manchester City vs. Tottenham – Disney+, ESPN

09:00 a.m. Burnley vs. Sunderland – Disney+ Premium

09:00 a.m. Brentford vs. Aston Villa – Disney+ Premium

09:00 a.m. Bournemouth vs. Wolverhampton – Disney+, ESPN

11:3 a.m. Arsenal vs. Leeds – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. Genoa vs. US Lecce – Disney+ Premium

11:30 a.m. Sassuolo vs. Napoli – Disney+ Premium, ESPN 2

1:45 p.m. AC Milan vs. US Cremonese – Disney+ Premium, ESPN 2

1:45 p.m. AS Roma vs. Bologna – Disney+, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim – Disney+ Premium, ESPN 5

08:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

08:30 a.m. Friburgo vs. Augsburgo – Disney+ Premium

08:30 a.m. FC Union Berlin vs. Stuttgart – Disney+ Premium

08:30 a.m. Heidenheim vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium

11:30 a.m. St. Pauli vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. O. Marsella vs. Paris FC – Disney+ Premium

12:00 p.m. Nice vs. Auxerre – Disney+ Premium

2:05 p.m. O. Lyon vs. Metz – Disney+ Premium, TV5 Monde

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

1:30 p.m. Defensor Sporting vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium

4:00 p.m. Nacional vs. Boston River – Disney+ Premium

6:30 p.m. Miramar Misiones vs. Cerro Largo – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Liga de Colombia

2:00 p.m. DIM Medellín vs. La Equidad – RCN Nuestra Tele

4:10 p.m. Envigado vs. Deportivo Pereira – RCN Nuestra Tele

6:20 p.m. Fortaleza vs. Santa Fe – RCN Nuestra Tele

8:30 p.m. Millonarios vs. Junior – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

2:00 p.m. Macará vs. Mushuc Runa – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Manta FC vs. Deportivo Cuenca – El Canal del Fútbol

7:00 p.m. Vinotinto FC vs. Barcelona SC – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. DC United vs. Inter Miami – MLS Season Pass

7:30 p.m. Nashvile SC vs. Orlando City – MLS Season Pass

7:30 p.m. FC Dallas vs. Los Angeles FC – MLS Season Pass

9:30 p.m. San Diego FC vs. Portland Timbers – MLS Season Pass

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. San Lorenzo vs. Instituto – TyC Sports

3:30 p.m. Rosario Central vs. Newell’s Old Boys – Disney+ Premium

6:00 p.m. San Martín SJ vs. Gimnasia LP – TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. RB Bragantino vs. Fluminense – Fanatiz

4:30 p.m. Cruzeiro vs. Internacional – Fanatiz

7:00 p.m. Gremio vs. Ceará - Fanatiz


Partidos de hoy Fútbol en vivo Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Premier League LaLiga Bundesliga Ligue 1

