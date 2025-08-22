Partidos de hoy, sábado 23 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 23 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. UTC por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 23 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
11:00 a.m. Sporting Cristal vs. UTC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
1:15 p.m. Los Chankas vs. Sport Boys – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:30 p.m. Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, LaLiga – España
10:00 a.m. Mallorca vs. Celta de Vigo – Disney+ Premium, ESPN 4
12:30 p.m. Atlético de Madrid vs. Elche – DGO, D Sports
2:30 p.m. Levante vs. Barcelona – DGO, D Sports
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
06:30 a.m. Manchester City vs. Tottenham – Disney+, ESPN
09:00 a.m. Burnley vs. Sunderland – Disney+ Premium
09:00 a.m. Brentford vs. Aston Villa – Disney+ Premium
09:00 a.m. Bournemouth vs. Wolverhampton – Disney+, ESPN
11:3 a.m. Arsenal vs. Leeds – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
11:30 a.m. Genoa vs. US Lecce – Disney+ Premium
11:30 a.m. Sassuolo vs. Napoli – Disney+ Premium, ESPN 2
1:45 p.m. AC Milan vs. US Cremonese – Disney+ Premium, ESPN 2
1:45 p.m. AS Roma vs. Bologna – Disney+, ESPN 2
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
08:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim – Disney+ Premium, ESPN 5
08:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen – Disney+ Premium
08:30 a.m. Friburgo vs. Augsburgo – Disney+ Premium
08:30 a.m. FC Union Berlin vs. Stuttgart – Disney+ Premium
08:30 a.m. Heidenheim vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium
11:30 a.m. St. Pauli vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
10:00 a.m. O. Marsella vs. Paris FC – Disney+ Premium
12:00 p.m. Nice vs. Auxerre – Disney+ Premium
2:05 p.m. O. Lyon vs. Metz – Disney+ Premium, TV5 Monde
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
1:30 p.m. Defensor Sporting vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium
4:00 p.m. Nacional vs. Boston River – Disney+ Premium
6:30 p.m. Miramar Misiones vs. Cerro Largo – Disney+ Premium, GolTV
Partidos de hoy, Liga de Colombia
2:00 p.m. DIM Medellín vs. La Equidad – RCN Nuestra Tele
4:10 p.m. Envigado vs. Deportivo Pereira – RCN Nuestra Tele
6:20 p.m. Fortaleza vs. Santa Fe – RCN Nuestra Tele
8:30 p.m. Millonarios vs. Junior – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
2:00 p.m. Macará vs. Mushuc Runa – El Canal del Fútbol
4:30 p.m. Manta FC vs. Deportivo Cuenca – El Canal del Fútbol
7:00 p.m. Vinotinto FC vs. Barcelona SC – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos
6:30 p.m. DC United vs. Inter Miami – MLS Season Pass
7:30 p.m. Nashvile SC vs. Orlando City – MLS Season Pass
7:30 p.m. FC Dallas vs. Los Angeles FC – MLS Season Pass
9:30 p.m. San Diego FC vs. Portland Timbers – MLS Season Pass
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
12:30 p.m. San Lorenzo vs. Instituto – TyC Sports
3:30 p.m. Rosario Central vs. Newell’s Old Boys – Disney+ Premium
6:00 p.m. San Martín SJ vs. Gimnasia LP – TyC Sports
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
2:00 p.m. RB Bragantino vs. Fluminense – Fanatiz
4:30 p.m. Cruzeiro vs. Internacional – Fanatiz
7:00 p.m. Gremio vs. Ceará - Fanatiz