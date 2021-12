Alexander Callens celebra el título de New York City tras salir campeón de la MLS | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: STEPH CHAMBERS

"¡Campeones, campeones, campeones!", es el cántico que se escucha en la celebración del New York City tras ganar el título de la MLS por primera vez. El equipo de Alexander Callens venció 4-2 al Portland Timbers en la definición por penales. El encargado de convertir el decisivo disparo fue el defensa peruano.

No solo se cantaba en español. En el estrado principal también se lucían con orgullo las banderas de Perú, Paraguay y, Uruguay. Alexander Callens fue el encargado de llevar la bicolor, tal como ocurrió cuando salió campeón de la Conferencia Este.

En la presente temporada, el defensa peruano ha jugado 30 partidos, de los cuales 29 fue titular. Además, anotó dos goles. Alexander Callens llegó al New York City en 2017 procedente del Numancia.



No hay duda que Alexander Callens ha tenido un gran año este 2021. No solo termina la temporada saliendo campeón con el New York City, sino también le fue bien en la Selección Peruana. Ricardo Gareca le dio la confianza en los últimos partidos de la bicolor que lucha por conseguir un lugar en la próxima Copa del Mundo.

Así fue la celebración de Alexander Callens | Fuente: ESPN

.

NUESTRO PODCAST

¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.