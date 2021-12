Alexander Callens, pieza clave en título del New York City. | Fuente: AFP | Fotógrafo: STEPH CHAMBERS

Alexander Callens ya puede decir que es campeón de la MLS. Y es que este sábado su conjunto, el New York City, le ganó la final al Portland Timbers en el Providence Park en condición de visitante.

Es más, Alexander Callens fue el encargado de anotar el gol del título del New York City en la MLS 2021. Con un tremendo remate de penal en una emocionante definición, el internacional con la Selección Peruana marcó el tanto triunfal para el elenco celeste. Tras el cotejo, declaró muy emocionado.

"La verdad que esto es increíble. Un sueño. Todos estamos llorando de felicidad porque es algo impresionante lograr el primer título para este club", dijo Callens en conversación con TUDN.

Alexander Callens, campeón de la MLS con New York City

Así fue el penal de Alexander Callens para título del New York City. | Fuente: ABC

Asimismo, dio cuenta de lo que significó tener a un rival como Portland Timbers al frente.

"A ellos no les gusta que tengamos la pelota y eso ayudó a que el partido pudiera cambiar. Tuvimos chances y si no se sufre, no se gana", apuntó el exReal Sociedad B.

Además, Alexander Callens manifestó que "me comentaron que iba a ser el quinto en patear en los penales y me dije que iba a patear fuerte. Eso hice", remarcó.

El elenco 'neoyorquino' parte del mismo grupo empresarial que posee al Manchester City, logra así su primer gran éxito desde su desembarco en 2015 en la MLS, a dónde atrajo en sus primeros años a figuras como David Villa y Andrea Pirlo.

Con el título, asegura su participación en la Concachampions de la próxima temporada.

