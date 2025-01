¿Regresa a Alianza Lima? Jeriel De Santis rescindió contrato con el Intercity de España

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Punto final para la aventura en España. El delantero venezolano-peruano Jeriel De Santis no continuará en las filas del Intercity, tras hacerse oficial este miércoles por parte del club que alcanzaron un acuerdo para ponerle fin al vínculo que unía a ambas partes.

“El CF Intercity y Jeriel De Santis han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Desde el club deseamos a Jeriel la mejor de las suertes en sus nuevos proyectos profesionales y personales”, dio a conocer el elenco de la Tercera División del fútbol español mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, UN IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Trayectoria de Jeriel De Santis

Jeriel De Santis es un futbolista de 22 años, nacido en el municipio El Callao, en Venezuela. Cuenta con triple nacionalidad debido a que su padre es italiano y su madre es peruana. El camino de formación en el fútbol lo realizó en el Caracas FC, club con el que llegó a debutar a nivel profesional en 2019 con apenas 16 años.

Tras experiencias en el Boavista de Portugal, el Cartagena LU II de España y el seleccionado juvenil venezolano, De Santis llegó al fútbol peruano en 2024 al ser contratado por Alianza Lima.

El centrodelantero solo necesitaba tramitar la obtención de su DNI para no ocupar plaza de extranjero en la Liga1 Te Apuesto. En el cuadro blanquiazul disputó 12 partidos en total y brindó una asistencia, no obstante, debido a que su rendimiento no alcanzó las expectativas se marchó cedido por un año al Intercity.

📄 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 • Jeriel De Santis



El CF Intercity y Jeriel De Santis han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato.



Desde el club deseamos a Jeriel la mejor de las suertes en sus nuevos proyectos profesionales y personales. pic.twitter.com/2JOZX24K5M — 𝗖𝗙 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗖𝗜𝗧𝗬 (@CFIntercity) January 1, 2025

El contrato con Alianza Lima

Alianza Lima pagó una prima al Boavista para ejercer la cláusula de salida del delantero. De este modo, el fichaje se unió al cuadro íntimo hasta julio del 2025.

Manteniendo vínculo actual con los blanquiazules por siete meses más, Jeriel De Santis deberá ponerse a las órdenes de Alianza Lima según rige su tiempo de contrato. El plantel se encuentra en pleno desarrollo de la pretemporada bajo las órdenes del técnico argentino Néstor Gorosito.

No se ha comunicado una intención concreta de que De Santis se incorpore a los trabajos del primer equipo. Vale apuntar que Alianza cuenta con varias alternativas dentro de su plantel para la posición de centrodelantero: Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Juan Matías Succar y Víctor Guzmán.