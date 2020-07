Marulanda: "Vamos a respetar la decisión de Federico Rodríguez de retornar con su familia" | Fuente: AFP

Este domingo se dio a conocer la noticia de que Federico Rodríguez, delantero de Alianza Lima, ya no continuará en el club íntimo a causa de temas personales, una situación que tomó por sorpresa a la institución victoriana.

Al respecto, Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del club, dio más detalles acerca de esta situación y los motivos por los que futbolista tomó la decisión de dejar al equipo íntimo.

"Este lunes hay una reunión oficial. Ya se habló con el cuerpo técnico y se respeta la postura de Federico Rodríguez acerca de retornar con su familia a su país", afirmó Marulanda en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Esto en referencia a que, hasta donde se conoce, el futbolista uruguayo está a la espera de un hijo próximo a nacer en el mes de setiembre y, tomando en cuenta que su contrato se extendió hasta octubre, tomó la decisión de retornar a Uruguay cuanto antes.

El director deportivo agregó que no hay nada concreto en tanto a un posible refuerzo para la zona de ataque: "No se ha hecho ninguna solicitud de parte del cuerpo técnico acerca de un nuevo refuerzo. Habrá una conversación con el entrenador, pero no pienso hablar de refuerzos por ahora, no vamos a generar una expectativa que no es".

Alianza Lima ya cuenta con el cupo de extranjeros completos y, pese a la salida de Federico Rodríguez, no tendría la chance de contratar a un extranjero, sino a un jugador nacional.