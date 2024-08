"Es vital": Guillermo Farré y la importancia del partido de Sporting Cristal ante Alianza Lima en el Nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se viene un duelo imperdible. El sábado, Sporting Cristal recibe a Alianza Lima en lo que será el partidazo de la fecha 7 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Será el primer cotejo 'grande' del técnico Guillermo Farré en la tienda de Sporting Cristal. Justamente, el estratega del elenco rimense dio una conferencia de prensa y en la misma fue consultado sobre qué tan importante es el encuentro contra Alianza Lima, pactado a jugarse en el Estadio Nacional.

"La verdad que sería necio decir que no es un partido importante. No diría que es crucial porque aún hay un camino que recorrer, pero sí es de importancia porque es ante el puntero, a donde apuntamos llegar. No es un partido más. Es vital para sacar una victoria porque te da que estés emocionalmente arriba", sostuvo el DT de Cristal.

La palabra de Guillermo Farré en Sporting Cristal

Asimismo, el exestratega del Belgrano de Córdoba comentó cómo ve a sus dirigidos luego de lo que fue el empate a uno con Atlético Grau en Piura.

"Estamos trabajando en gran forma. Todos están comprometidos y no solo los que juegan, sino que todo el equipo. Para un DT, eso es muy gratificante, remarcó.

Posteriormente, a Guillermo Farré se le preguntó si es que ve a sus jugadores en posición de favoritismo contra Alianza Lima, en esta oportunidad, en condición de local.

"Los partidos hay que jugarlos y trabajarlos. En la cancha, es 11 contra 11. Nos encontramos en un momento lindo y partido a partido tenemos la obligación de seguir creciendo. Es un desafío para nosotros este partido", añadió.

¿Cómo van Alianza Lima y Sporting Cristal en la Liga 1 2024?

En lo que va del Torneo Clausura, la escuadra íntima que dirige Mariano Soso marcha en el primer lugar de la tabla con 13 puntos. Llega de empatar 0-0 con ADT.

Por su parte, en la tienda del Rímac son terceros con solo 2 unidades menos que su rival de turno e igualaron 1-1 con Atlético Grau, por lo que ganar haría que pase a la cima. Depende de un tropiezo, además de Cusco FC ante Alianza Atlético.

