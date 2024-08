"Casi no hablaba": Jairo Vélez explicó cómo fue la etapa de Paolo Guerrero en César Vallejo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La situación de Paolo Guerrero aún no se define. El delantero de 40 años busca, con su parte legal, rescindir el contrato que le une a César Vallejo, pero al parecer todavía faltan más días y capítulos para que se selle su desvinculación. De momento, desde la interna del cuadro 'poeta' se conoce cómo afecta este caso.

El delantero ecuatoriano Jairo Vélez indicó que la afición le pregunta sobre Paolo Guerrero. "Son cosas que sí afectan. Yo salgo a la calle y me preguntan: ‘Hey, qué pasó con Paolo’. Quieras o no, te afecta. Y en redes sociales también. Todos somos César Vallejo y nos toca vivir eso", sostuvo.

Vélez, que es uno de los más altos valores de Vallejo, reveló que Guerrero tenía poca comunicación con el resto de sus compañeros.

"Paolo es como se nota. Él casi no hablaba, por allí cruzamos un par de palabras y nada más. No siento que tampoco nos afectó (su salida) ni tampoco que haya hecho un gran favor. Siempre trato de no hablar (del tema), y trato de concentrarme en lo mío", agregó a Depor.

Vélez y el mal momento de Vallejo

"Es una situación donde nadie quiere estar, y se tiene que trabajar para salir de este mal momento. Pero esta vez nos toca y es parte del fútbol", puntualizó Vélez, que ya juega cinco años en Perú.

Fossati sobre Paolo Guerrero

El técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, habló sobre la situación del atacante Paolo Guerrero, de quien dijo que actualmente está más para no ser convocado, esto en referencia a los partidos contra Colombia y Ecuador, a disputarse en setiembre por las Eliminatorias con miras a la Copa del Mundo del 2026.

“Sé que él se está manteniendo, entrenando solo, en este momento en Brasil donde tiene su residencia permanente”, sostuvo el estratega uruguayo en L1 Radio.