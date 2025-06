Prensa española indignada tras las amenazas de muerte contra Álvaro Morata tras fallar un penal ante Portugal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Álvaro Morata, delantero de España, vuelve a estar en el centro de las miradas tras fallar un penal que pudo cambiar la historia de la final de la UEFA Nations League, que terminó con el título de Portugal de Cristiano Ronaldo.

"En el césped no he llorado, ganas no me han faltado. Estaban mis hijos y mi familia en la grada e igual que el año pasado nos tocó ganar, hoy me toca vivir un momento complicado, pero si algo hacemos las personas en la vida es aprender", señaló Morata al final del partido.

Sin embargo, el tema fue más allá y muchos usuarios en las redes sociales lanzaron insultos y hasta amenazas de muerte contra Morata, tal como confirmó su esposa Alice Campello.

En esa línea, la prensa española condenó el hecho y el conductor del Chiringuito de Jugones de España, Josep Pedrerol, envió un duro mensaje mostrando su apoyo por el actual atacante de Galatasaray.

"¿Os parece normal que un jugador reciba amenazas de muerte por fallar un penalti? Pues eso sigue ocurriendo y le está pasando a Morata", apuntó.

Morata, por su parte, no dio por segura su continuidad hasta el Mundial 2026, al admitir que "es una posibilidad que no esté en septiembre".

Esposa de Álvaro Morata denunció amenazas de muerte

Alice Campello, esposa de Morata, publicó un mensaje en sus redes sociales denunciando las amenazas de muerte contra el exjugador de Real Madrid. "En la vida todos nos equivocamos. Ninguno excluido. La vida está hecha de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos, para todos, pero no somos nadie para juzgar a los demás", contó.

"El fútbol es así y creo que es lo bonito que tiene, ser tan emocionante e imprevisible. Es deporte y es entretenimiento y hay que darle la importancia que tiene", agregó en la publicación en la que Morata aparece con sus hijos.