Ecuatoriano Luis Caicedo abandonó campo de juego tras recibir insultos racistas en liga boliviana [VIDEO]

La Liga de Bolivia en el ojo de la tormenta. El futbolista ecuatoriano Luis Caicedo abandonó el campo de juego durante el encuentro entre Always Ready vs Blooming por el torneo local, tras recibir insultos racistas.

El partido, que se disputó la noche del jueves 26 de septiembre en el estadio de Montero, se desarrollaba con total normalidad hasta el minuto 92, cuando el futbolista decidió salir de la cancha.

En un principio, los jugadores de Always Ready y Blooming intentaron detener al futbolista, pero no pudieron hacer nada. Esta decisión desató una polémica entre ambos equipos. De hecho, el técnico de Blooming, Carlos Bustos, fue expulsado del cotejo.

Esta no es la primera vez que Luis Caicedo es víctima de cánticos racistas. En agosto, el futbolista ecuatoriano fue agredido durante el partido ante San José de Oruro.

Luis Caicedo lamentó insultos racistas

Tras los hechos ocurridos la noche del jueves, el futbolista ecuatoriano condenó los insultos y aseguró que deben terminar "porque así no se puede jugar". Además, pidió a la dirigencia de Always Ready tomar cartas en el asunto.

“Claro, así es, ya no se puede que sigan permitiendo estas cosas en el fútbol. Estamos en pleno siglo XXI y esto se tiene que terminar, así no se puede jugar", indicó en un primer momento.

"Muy penoso (lo sucedido), pero la dirigencia tiene que tomar cartas en el asunto”, complementó Caicedo en El Alto.

En tanto, Óscar Barrenechea, dirigente del cuadro boliviano, indicó que el futbolista fue agredido durante todo el cotejo y lamentó no hayan tomado una postura fuerte sobre el tema.

“Al ingresar al camarín (en el entretiempo) recibo la noticia de Caicedo, que lo insultaban. Me dice que había sufrido discriminación y que hagamos algo. Informé a los delegados esa situación. En un punto del partido hubo ruidos (imitando) a simios”, dijo Barrenechea.

“Estaba muy apenado, no podía seguir jugando. La gente seguía con los actos de discriminación. Lamentamos mucho que la dirigencia no haya actuado. El protocolo no se ha cumplido”.