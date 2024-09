Jean Pierre Archimbaud tras su debut en la Selección Peruana: "Cumplí mi sueño, ahora quiero jugar en el extranjero"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana no logró los resultados esperados ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de ello, dejó buenas sensaciones, sobre todo en los jugadores que debutaron en la Bicolor, como Jean Pierre Archimbaud.

El volante de Melgar, previo a la convocatoria para los cotejos con Uruguay y Brasil, aseguró que "cumplió un sueño" al ser llamado a la Selección.

"Ser convocado y entrar a la cancha es indescriptible. Vivirlo desde adentro es una sensación única", indicó en un primer momento para GOLPERU. "Ya siendo convocado para mí era un sueño y ahora, el poder entrar a la cancha y defender a tu país, es como que ves alrededor y dices ‘estoy defendiendo a Perú y quiero ganar, quiero que todo nos vaya bien’. Es una sensación indescriptible”, agregó.

Luego, afirmó que espera ser llamado a los próximos encuentros y que el principal objetivo es sumar tres puntos para seguir escalando posiciones en la tabla.

"Dios quiera que puedan venir aún muchos más partidos con la selección y que primordialmente podamos sumar de a 3, que es lo que queremos para así poder conseguir objetivos importantes”, complementó.

Jean Pierre Archimbaud y su próximo sueño

Luego, el volante nacional indicó que su próximo sueño es jugar en el extranjero y que se siente preparado para dar el siguiente paso:

"Cumplí un sueño, que era poder estar en la selección. Obviamente, no me conformo y quiero mucho más. Uno de esos sueños es que me sigan convocando de manera habitual, y el otro también es poder jugar en el extranjero. Siento que aún estoy en edad de poder hacerlo”, dijo en un inicio.

“Hoy por hoy la edad es un número nada más, y el que está preparado para poder jugar es el que va a hacerlo. Siento que la disciplina y el trabajo están por encima del talento”, finalizó.