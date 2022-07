América se mide a Tijuana por la jornada 4 del Apertura 2022 de Liga MX. | Fuente: @ClubAmerica

América y Tijuana medirán fuerzas por la jornada 4 del Apertura 2022 de Liga MX. El estadio Caliente será el escenario que albergará este partido, en donde ambos clubes saldrán en busca de la victoria.



América tras recientemente afrontar dos compromisos amistosos en su gira en Estados Unidos, siendo el primero ante el Chelsea con el que perdió 2-1 y días después se enfrentó a Manchester City, adversario con el cayó por el mismo marcador que ante los 'Blues', vuelve a la acción en la liga mexicana.

Las 'Águilas' en el Apertura 2022 del campeonao local no tienen buenos números, pues hasta el momento hana cosechado una derrota más un empate y en la última fecha recien alcanzó su primer triunfo en la competencia ante Toluca.







América vs Tijuana: horarios en el mundo

Perú: 8:00 p.m

Colombia: 8:00 p.m



Ecuador: 8:00 p.m



Chile: 9:00 p.m



Bolivia: 9:00 p.m

Venezuela: 9:00 p.m



Argentina: 10:00 p.m



Uruguay: 10:00 p.m



Brasil: 10:00 p.m

Ahora, los comandados por Fernando Ortiz,que desean seguir por el camino de la victoria en certamen doméstico, donde se sitúan en la undécima casilla con tan solo 4 puntos, pretenden lograr su segundo triunfo consecutivo a costas del elenco 'Rojinegro'.

No obstante, para los 'Azulcremas' no será una tarea nada facil de visita, su rival de turno, Tijuana, pese a que no a tenido un gran inicio en la competencia tras un empate y dos derrotas consecutivas en sus tres primeras presentaciones, contará con la ventaja de que será anfitrión.

Por ende, los Xolos, que marcha en la penúltima casilla con una sola unidad, en su casa y ante su gente procuran sacar provecho de su localía frente al club donde milita el mediocampista peruano Pedro Aquino. Así, obtener su primera alegría en el concurso y a su vez empezar alejarse de los últimos puestos en la clasificación.

¿Cuándo y a qué hora juega América vs. Tijuana?

América vs. Tijuana chocarán en duelo vibrante el sábado 23 de julio. La contienda entre ambas escuadradas está pactada para la 8:00 p.m. (hora peruana y mexicana ) y tendrá lugar en el estadio Caliente.



¿Dónde y cómo ver EN VIVO el América vs. Tijuana?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+ en Sudamérica. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe. .





