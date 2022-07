Cruz Azul se mide a Puebla por la jornada 4 del Apertura 2022 de Liga MX. | Fuente: @Cruz Azul

Cruz Azul y Puebla chocarán en el estadio Azteca por la jornada 4 del Apertura 2022 de Liga MX. Será un encuentro en donde ambos elencos intentarán quedarse con la victoria y mejorar su situación en el certamen mexicano.

El cuadro de Cruz Azul, club donde milita el defensa peruano Luis Abram, ilusionó en el inicio del Apertura con un triunfo ante Tigres, sin embargo, en las dos útlimas fechas perdió ante Pachuca (2-1) y recientemente frente al bicampeón Atlas (3-2).

La 'Maquina Cementera' se ubica actualmente en la undécima plaza con tan solo 3 unidades, por lo que en este nuevo tramo del concurso necesita a toda costa conquistar una nueva alegría para no alejarse en la pelea por los primeros puestos.



No obstante, no será un escenario nada sencillo. Su rival de turno es nada menos que el Puebla, segundo en la clasificación con 7 unidades. La 'Franja', que están a solo dos puntos del primer lugar, no sabe de derrotas y cuenta con un estreno auspicioso. Venció a Mazatlán y Santos Laguna, mientras que obtuvo un punto en el último choque con León.



En este comienzo del Apertura, Puebla cuenta con una participación importante del mediocampista Gustavo Ferrareis, autor de dos asistencias y un gol.

Cruz Azul vs Puebla: horarios en el mundo

Perú: 7:05 p.m

Colombia: 7:05 p.m



Ecuador: 7:05 p.m



Chile: 8:05 p.m



Bolivia: 8:05 p.m

Venezuela: 8:05 p.m



Argentina: 9:05 p.m



Uruguay: 9:05 p.m



Brasil: 9:05 p.m

¿Cuándo y a qué hora juega Cruz Azul vs. Puebla?

Cruz Azul vs. Puebla chocarán en duelo vibrante el sábado 23 de julio. La contienda entre ambas escuadradas está pactada para la 7:05 p.m. (hora peruana y mexicana ) y tendrá lugar en el estadio Azteca.







¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Cruz Azul vs. Puebla?

El partido EN DIRECTO será transmitido por TUDN y Canal 5. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe.

¡El Pueblota está listo para echar el colado de los ➕3️⃣ que construiremos en el 🏟Azteca!👷🏻‍♂️



Laburamos bien atentos a las indicaciones del Maistro @NLarcamon👊🏻 Repasamos las táctica fijas: Construcción Enfranjada y Columnas Sólidas del 🔵⚪️#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/UUQqNEMEG7 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 22, 2022





NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.