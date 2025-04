Ancelotti sobre su presente en el Real Madrid: "La persona más importante es el presidente y él me apoya"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se mantiene tranquilo. Así lo demostró Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previo al duelo de ida contra el Arsenal por los cuartos de final de la Champions League. Y es que el Real Madrid llegó a Londres herido en su orgullo tras caer ante el Valencia en el Santiago Bernabéu por LaLiga.

Pese a la derrota sobre la hora, el club blanco se mantiene con posibilidades luego que el FC Barcelona no pasara del empate en casa ante el Real Betis. Aun así, el rendimiento del Madrid ha sido cuestionado por aficionados y parte de la prensa, lo que ha generado en los últimos meses si el ciclo de Ancelotti con la casaca blanca habría llegado a su fin.

Sin embargo, fiel a su estilo, Ancelotti mencionó que cuenta con el respaldo del presidente de club, Florentino Pérez, para afrontar lo que resta de temporada.

"Puede ser que mucha gente se haya cansado (de verle en el banquillo del Real Madrid), pero la persona más importante es el presidente, y él me apoya, me ayuda. Eso es lo que cuenta. Lo que cambia la dinámica es que no se canse la persona más importante de este club", afirmó.

El Real Madrid ya se entrena en el Emirates Stadium para el duelo del martes contra el ArsenalFuente: EFE

En ese sentido, el italiano analizó el estado de su equipos antes del encuentro contra los Gunners, ya que todavía aspiran por ganar la Copa del Rey -final contra el Barcelona- y pelear LaLiga y Champions.

"[¿Aspira a un título esta temporad?] Claro que sí. Si no, no estaría aquí; me plantearía unas vacaciones", aseguró Ancelotti, en donde también aplaudió el presente del Arsenal, que ha vuelto a competir en Inglaterra de la mano del español Mikel Arteta.

Una medicina contra la irregularidad

Real Madrid y Arsenal se enfrentan a sus propios fantasmas. Los madridistas quieren despejar las dudas sobre el rendimiento y aplicar la jerarquía en su competición favorita, la Champions League. Por su parte, los Gunners-eliminado en las copas nacionales y prácticamente sin posibilidad de remontar la Premier League- aspira a su máxima posibilidad de conquistar un título esta temporada.

El Arsenal no está en el lugar en el que querría. No por estar ante la oportunidad de sumar unas semifinales por primera vez en 16 años, sino por el carrusel de lesiones -sin Gabriel Jesús, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Takehiro Tomiyasu- que les ha acribillado en la parte final de la temporada.

Carlo Ancelotti, en la mira por la irregularidad del Real Madrid pese a algunas victorias por jerarquía del club.Fuente: EFE

Mientras que el Real Madrid enfoca sus dudas en los laterales. Aurélien Tchouaméni está sancionado por acumulación de tarjetas y 'Carletto' deberá ordenar piezas para evitar las llegadas de Bukayo Saka y Martin Odeegard.

Ya ha probado con Federico Valverde por la lateral derecha; sin embargo, pese a su buen rendimiento, el uruguayo es clave en la medular. La apuesta por Lucas Vásquez se verá condicionado al mal presente del lateral español, que no ha podido suplir la ausencia del capitán Dani Carvajal, lejos de los terrenos por lesión en el cruzado.

En la izquierda, sin Ferland Mendy lesionado y con Camavinga descartado por su mala actuación ante la Real Sociedad, aparece David Alaba como opción a Fran García. Un puesto que el austriano conoce muy bien ya que fue en aquella posición donde jugó gran parte de su carrera en el Bayern Múnich.