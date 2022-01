Andrés D´Alessandro | Fuente: @SCInternacional

Inter de Porto Alegre presentó este jueves oficialmente al mediocampista Andrés D'Alessandro, que disputará su tercera etapa en el elenco 'colorado' donde jugará con 40 años los últimos meses de su carrera como futbolista.

Andrés D'Alessandro, argentino nacionalizado brasilero regresa al equipo 'gaúcho' del Internacional de Porto Alegre luego de un año en Nacional de Uruguay.

“Estoy orgulloso, feliz de haber vuelto a mi casa, de que el Inter me haya abierto las puertas del club. Es una posibilidad que, cuando me fui el año pasado, lo pensé, pero no era una realidad. En una conversación con la directiva se logró", señaló D'Alessandro en su presentación en el cuadro brasileño al que llegó por primera vez en el 2008 y logró alzar la Copa Libertadores 2010.

El exjugador del River Plate, club en el que debutó como futbolista profesional en el 2000, firmó un contrato por solo cuatro meses con el Internacional.

El veterano argentino llega procedente de Nacional por el que fichó en el 2021, con el que consiguió levantar el trofeo de la Supercopa de Uruguay la campaña anterior.

De esta manera, Andrés D'Alessandro, que ha vestido las camisetas de equipos importantes como: Wolfsburgo (Alemania) y Real Zaragoza (España), disputará con la casaca colorada sús últimos partidos antes del retiro definitivo en el fútbol. En total ha cosechado 18 trofeos en su carrera deportiva, consiguiendo 13 de ellas con el elenco del Inter de Porto Alegre en 517 partidos.





