Andy Carroll, antigua estrella inglesa, fichó por el Girondins de Burdeos, un histórico descendido a la cuarta división francesa

A la edad en la que otros negocian un último contrato que les asegure un retiro dorado en el fútbol de un país exótico, el antiguo internacional inglés Andy Carroll viaja en autocar con el Girondins de Burdeos, un histórico descendido a la cuarta división francesa.

Una elección que conlleva enfrentarse a rivales amateurs y que el imponente delantero con coleta explica por su "amor al fútbol".

Con dos dobletes en sus dos primeros partidos, la antigua torre de Newcastle, Liverpool y West Ham ya ha conquistado el corazón de la afición local.

Y eso que pocos apostaban por el éxito del que fuera estrella de la Premier League en su última aventura, a los 35 años, en un conjunto histórico del fútbol galo pero venido a menos y bajo administración judicial.

Andy, más motivado que nunca para disfrutar sobre los terrenos de juego después de años de galeras a causa de las lesiones, parece vivir una segunda juventud.

"No tuve miedo de la situación, del riesgo de desaparición del club. La conocía, tenía confianza", indicó Carroll a la AFP.

"Va con mi estilo de vida y mi forma de disfrutar de fútbol, era una muy buena opción para mí", prosigue, consciente de que decisión puede haber sorprendido. "Pero fue una decisión fácil para mí".



Bien recibido

En el Girondins de Burdeos (14º en National 2 con dos partidos menos), el antiguo internacional de los Three Lions (9 partidos, 2 goles) cobra mucho menos de que podría estar ganando por ejemplo en el Golfo Pérsico, pero dice regirse por "el amor al fútbol, que no morirá nunca".

Al pensar en las siete horas de autobús para disputar un partido atravesando media Francia, Carroll sonríe: "Estoy acostumbrado. Ya lo viví la temporada pasada en Copa de Francia con el Amiens. Y cuando era niño era lo que se hacía con la academia".

Sus inicios con el Girondins a nivel individual han sido de ensueño: dos dobletes consecutivos -lo que nunca había logrado en 248 partidos en la Premier League- "pero hubiera sido mejor de haber ganado el primero (2-2)".

"El equipo es muy bueno, los aficionados estuvieron brillantes en los dos partidos que jugué. Estoy feliz por estar inmerso en este proyecto", celebra Carroll, que ha caído con buen pie en el club y en la ciudad.

El centrocampista Adrien Louveau destaca su influencia en la mentalidad del equipo. "Más allá de sus goles, está siempre animándonos, ayudando a los compañeros".

Su presencia física (1,93 m), su capacidad para fijar centrales y sus remates de cabeza hacen de él uno de los estandartes del histórico club.

"Cuando se tiene un líder con peso, que da ejemplo, los otros en torno a él quieren estar a la altura", apoya el entrenador Bruno Irlès.

Objetivo de la 'prensa rosa'

Fue en el verano europeo de 2023 cuando Andy Carroll decidió probar en el extranjero firmando por el Amiens, de la 2ª francesa.

"Dejar Inglaterra era una de las cosas que quería hacer. Quería un nuevo reto, escribir un nuevo capítulo", explica.

"No sé si la vida en Francia me ha cambiado, pero ha cambiado mi vida", además "el vuelo no es muy lejos para volver a ver a mi familia y mis amigos".

En efecto, Gran Bretaña no está muy lejos, y no es extraño ver en el centro de entrenamiento del equipo a prensa del corazón o tabloides de su país, intrigada por ver a una de sus antiguas estrellas y 'celebridad' jugando en el fútbol amateur francés.

"No esperaba que hablasen de mí de esa forma", reconoce Carroll, apenas tres días después de una escapada romántica a Mallorca con la influencer Lou Teasdale destapado por el Daily Mail. (AFP)