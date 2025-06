Ángel Di María se despide de Benfica con sentido mensaje: "Me los llevo en el corazón por siempre"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, se despidió este lunes del Benfica, club que le abrió las puertas del fútbol mundial.

A través de sus redes sociales, el 'Fideo' agradeció al cuadro portugués porque le brindó "dos etapas hermosas" en su vida.

"Se terminó la segunda etapa de mi carrera en un club que me lo dio todo, desde el día que llegué hasta el día de hoy. Fueron dos etapas más que hermosas en mi vida. Llegué sin saber qué podía llegar a pasar en mi carrera y hoy me voy con una familia muy feliz", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.



Además, le envió un mensaje a la "ciudad hermosa" de Lisboa y a Portugal, "un país que además me abrazó desde el día que llegué", y a los aficionados del Benfica, a quienes va "a extrañar".



"Me los llevo en mi corazón por siempre y voy a seguir apoyando a este club en cada partido que jueguen, me siento uno de ustedes por el resto de mi vida", concluyó.



Ángel Di María y su historia en Benfica

Ángel Di María, de 37 años, llegó al Benfica en 2007 procedente de Rosario Central y permaneció en el conjunto portugués hasta 2010, año en el que fichó por el Real Madrid.



Regresó a las Águilas en 2023 y ahora se despide para volver al conjunto rosarino -su primer club- con un registro de 51 goles en 217 partidos. Ganó una Liga, una Supercopa y tres Copas de la Liga.

