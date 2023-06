¡El 'Fideo' deja Juventus! Ángel Di María anunció su salida de la 'Vecchia Signora'

El ‘Fideo’ se marcha de la ‘Vecchia Signora’. El argentino Ángel Di María, de 35 años, se despidió este martes de la Juventus de Italia tras una temporada en el club y, por el momento, se encuentra sin equipo.

Ángel Di María, campeón del mundo en 2022 y autor de un gol en la final ante Francia, llegó con la carta de libertad a Turín, procedente del PSG, y abandona las filas de la Juventus tras una temporada marcada en lo negativo por lo deportivo, pero en la que su juego ha sido de las pocas cosas positivas.

El 'Fideo' se marcha de Turín luego de 37 partidos como juventino, en los que ha marcado ocho goles y repartió cuatro asistencias entre todas las competiciones.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Ángel Di María se va de la Juventus

Fue el mismo Ángel Di María quien anticipó su salida de la Juventus a través de las redes sociales, elenco con el que no consiguió títulos en el curso y al que solo clasificó a la Conference League, tras un castigo de puntos por parte de la justicia italiana.

"Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte", publicó en su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón", añadió el argentino.

Ángel Di María convirtió 8 goles con la camiseta de JuventusFuente: Juventus

¿Dónde jugará Ángel Di María?

La marcha del que fuera jugador del Real Madrid y Manchester United, entre otros, llega un día después de que su compatriota Leandro Paredes diera a conocer también que no seguirá en la 'Juve' y vuelve al PSG.

Ángel Di María se convierte en agente libre y, de acuerdo con ‘TyC Sports’, seguirá su carrera en Europa, de donde maneja ofertas de dos ligas diferentes. Esta figura deja de lado la opción de su retorno este año al fútbol argentino, al cual se le vinculaba con el Rosario Central, club donde debutó a nivel profesional.

Informes RPP

Pescadores a la deriva

No solo fueron afectados por la pandemia y el desastre ambiental del derrame de petróleo, sino que ahora enfrentan oleajes anómalos que no les permiten trabajar. Conozcamos a través del siguiente informe la historia de los pescadores y su lucha por sobrevivir.