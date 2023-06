FC Barcelona ya puede contratar a Lionel Messi: plan de viabilidad fue aprobado por LaLiga, informan en España

Todo va tomando forma. Mientras Jorge Messi, padre de Lionel Messi, se reunía con Joan Laporta, presidente de FC Barcelona, para conversar sobre su posible incorporación, en España informaron que el plan de viabilidad del club fue aprobado por LaLiga.

Matteo Moretto, periodista encargado del tema fichajes en Relevo, fue quien comunicó la noticia. El italiano usó tanto la plataforma digital del medio como sus redes sociales para informar lo que todo hincha blaugrana esperaba.

"El plan de viabilidad del Barcelona ya tiene el OK. El regreso de Messi es financieramente factible", publicó en su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, en la nota se detalla que el presupuesto logró ajustarse gracias a la venta de Griezmann, las despedidas de Piqué y Jordi Alba, y la no renovación de Sergio Busquets. Además, la decisión de no gastar en la sección de baloncesto.

"Entre despedidas y rescisiones voluntarias de contrato, el Barcelona ha logrado un ahorro que ronda los 40 millones de euros para la próxima temporada. Más incluso de lo que tenían pensado", informó el citado medio. La cifra servirá para inscribir a Gavi en el primer equipo (faltaban tres millones) y para renovarle a Araujo (17 millones).

El fair play financiero

El fair play financiero es la forma que tiene LaLiga de España para regular las cuentas de sus clubes y evitar grandes gastos que ocasionen no solo deudas, sino, además, una competencia desleal.



Por ello, es importante que el ente organizador apruebe el plan económico de la institución. En ese sentido, Relevo explica cómo va la labor de ahorro del FC Barcelona, con miras al retorno de Lionel Messi.

"Va por buen camino y está mucho más cerca de lo que se pensaba en un principio la posibilidad de que ahorren lo suficiente para su regreso. Todavía bajo la regla del 40% (sólo poder invertir en fichajes el 40% de lo que ahorren) y pudiendo usar para fichajes el 20% de lo que traspasen, la realidad es que no está nada lejano el objetivo", publicó.

Lionel Messi quiere volver

Jorge Messi, padre y representante de Lionel, aseguró que al astro argentino "le gustaría" volver al Barcelona en el próximo mercado de fichajes después de reunirse en España con el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta.



El padre de Messi se desplazó hasta el domicilio de Laporta para hablar durante aproximadamente media hora del futuro de su hijo, que ha decidido no renovar por el PSG y que cuenta con una millonaria oferta para jugar en Arabia Saudita.



Sin embargo, Jorge Messi confesó que lo que le gustaría a la familia es volver a Barcelona, algo que pasa, en primer lugar, porque LaLiga apruebe el plan de viabilidad del club azulgrana para las dos próximas temporadas.