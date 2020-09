Ángel Di María sobre no ser convocado: "Sufro mucho porque doy todo por estar en mi Selección". | Fuente: Selección de Argentina

Hace unos días se dio a conocer la lista de convocados por Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina, y una de las ausencias fue Ángel Di María, pese al buen presente que tiene en Paris Saint Germain.

Al respecto, el delantero rosarino se sinceró en una reciente entrevista y contó un episodio junto a Neymar Jr, quien se mostró sorprendido de que el 'Fideo' no sea tomado en cuenta.

"Me dijo: '¿Están todos locos en Argentina? ¿Qué les pasa?'. Ney es un fenómeno, tengo una muy buena relación. Él me ve todos los días entrenar y jugar, le parece raro que no esté citado, pero es normal, son cosas del fútbol. Dice que están todos locos, que no puede ser", afirmó Di María en diálogo con ESPN.

"Uno trabaja en elclub para poder estar en la Selección, dar la vida por vestir la celeste y blanca, deja la familia. Es lo más lindo vestir esa camiseta, siempre fue mi ilusión de chico. Tenía ilusión y escuché versiones de que podía estar. Me ilsuioné pero no se dio y seguiré trabajando", indicó el argentino que llevó a la final de Champions League.

Asimismo, afirmó que, pese al poco agrado que causa en los hinchas de la 'albiceleste', él estaría contento de estar presente: "Tengo muchos conocidos que me dicen que me quede en París tomando un café frente a la Torre, pero prefiero ir al país y que me puteen 45 millones de personas, jugar para Argentina", precisó.

Por último, confesó que lo llena de bronca y tristeza no vestir la camiseta de su país pese a su buen rendimiento: "Creoq que estoy demostrando estar en un gran nivel. Por eso me pone mal, viene una Copa América y es una nueva chance de lograr algo con Argentina. Me rompo todo en el club para poder estar en la Selección. Sufro mucho porque doy todo por estar ahí".