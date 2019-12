Gabriel Jesus celebra en el Manchester City vs. Leicester City. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: LINDSEY PARNABY

A menos de una semana para celebrar el Año Nuevo, son muchos los equipos que se encuentran de vacaciones. Algunos, en cambio, ya arrancaron pretemporada, pero tendrán día libre para celebrar el inicio del 2020. Pero hay otros que no descensarán ni siquiera el mismo miércoles.

En Inglaterra, por ejemplo, el fútbol no se detiene. Un día despuúes de Navidad hubo partidos, y esta semana entrante no será la excepción. Esta vez, sin embargo, los encuentros se desarrollarán el 1 de enero.

La Premier League tendrá nueve partidos el miércoles:

Hora peruana Partido 7:30 am. Brighton vs. Chelsea 7:30 am. Burnley vs. Aston Villa 10:00 am. Newcastle vs. Leicester City 10:00 am. Watford vs. Wolves 10:00 am. Southampton vs. Tottenham 12:30 pm. West Ham vs. Bournemouth 12:30 pm. Manchester City vs. Everton 12:30 pm. Norwich vs. Crystal Palace 3:00 pm. Arsenal vs. Manchester United

Así, jugadores como Ngolo Kanté, Willian (Chelsea), Lucas Moura, Harry Kane (Tottenham), David De Gea, Paul Pogba, Marcus Rashford (Manchester United), Sergio Agüero, Gabriel Jesús (Manchester City), Lucas Torreira y Mesut Özil (Arsenal), entre otros, no podrán celebrar Año Nuevo durante el día.

Pero no será la Premiere League no será la única liga de Inglaterra que no se detendrá. La Segunda (Championship), Tercera (League One), Cuarta (League Two) y Quinta División también tendrán partidos este 1 de enero.

Además, Inglaterra no es el único país en el que habrá partidos de fútbol. En Arabia Saudí y Japón también habrá encuentros.

Liga Árabe del Golfo:

Hora peruana Partido 9:15 am. Al Ittihad Kalba vs. Khor Fakkan 9:15 am. Al Jazira vs. Al Nasr 11:45 am. Sharjah FC vs. Al-Wanda

Final de la Copa Emperador (Japón):