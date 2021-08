Lionel Messi celebra con Antoine Griezmann en uno de los últimos partidos del Barcelona | Fuente: AFP

El delantero internacional francés del FC Barcelona Antoine Griezmann se despidió este viernes en las redes sociales del argentino Lionel Messi, en un texto en el que afirma que está " seguro de que no es un adiós, sino un hasta luego".



"Lo único que puedo decirte y que cada amante del fútbol lo pensará: ¡GRACIAS!", comienza el delantero francés.



"¡Gracias por todo lo que has hecho en el Barcelona! Por la ciudad, por el club... ¡lo has cambiado todo! Estoy seguro de que no es un adiós, sino un hasta luego, y que tu camino volverá a cruzarse con el FC Barcelona", continúa.



"Te deseo lo mejor, que seáis felices tú y tu familia donde vayáis. Muy pocos saben lo que es ser Messi y fuiste un ejemplo para mi en todos los sentidos", añade.

Culpan a Griezmann por salida de Messi

Antoine Griezmann vivió un mal momento a su llegada al complejo deportivo Joan Gamper. El francés se chocó con un grupo de aficionados que le echan la culpa de la salida de Lionel Messi.

"¡Griezmann, vete ya! y "Messi se va por tu culpa", se escuchó decir a los fanáticos de Barcelona, que también culpan al presidente de Joan Laporta y a la organización de LaLiga Santander liderado por el titular Javier Tebas.

.

NUESTRO PODCAST

Si estoy vacunado o vacunada contra la covid-19, ¿puedo contagiarme y contagiar a otras personas?