Antonio Cassano tras contagiarse de COVID-19: "Tuve fiebre, temblores y perdí 6 kilos" | Fuente: AFP

Una pesadilla llamada COVID-19. El exdelantero italiano Antonio Cassano relató lo que le tocó vivir junto a su familia al contagiarse en los últimos días de coronavirus. De hecho, tuvo que ser ingresado en un hospital debido a las complicaciones que presentó.

"Tuve fiebre dos días y temblores, como no sabía qué hacer fui al hospital. Me hice todas las pruebas y descubrimos un principio de neumonía. Ahora soy negativo después de 20 días", comentó Cassano en el canal de Twitch del también exfutbolista Christian Vieri.

"Me trataron y en dos días llegué a casa, esta mañana finalmente salí negativo después de 20 días. Perdí 6 kilos, los primeros días tenía dolores por todos lados", detalló Antonio Cassano, que se retiró del fútbol en 2017 formando parte del Hellas Verona.

Cassano y su experiencia con la COVID-19

Antonio Cassano y su paso por la selección de Italia | Fuente: @Azzurri

Antonio Cassano indicó que toda su familia contrajo el coronavirus y tras el episodio reciente agradeció a los médicos y recomendó la inoculación.

"Los cuatro nos contagiamos en mi casa, pero ahora estamos bien. La vida continúa, pero con atención. Ahora mi familia y yo estamos bien. Me gustaría agradecer a todo el personal que me cuidó desde el primer momento e hicieron un trabajo excepcional. Pero además de conmigo, lo hacen con toda la gente que está ahí. Realmente se necesita pasión, corazón y alma. Fue un regalo del cielo. Hay que vacunarse. Me puse dos dosis, luego me pongo la tercera", finalizó el exdelantero.





