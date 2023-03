Argentina pelea por ser el nuevo anfitrión de la Copa Mundial Sub 20 FIFA 2023 | Fuente: FIFA / Argentina

Todo encaminado en favor de Argentina. En reunión con integrantes de Conmebol realizado este jueves en Luque, con la participación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el titular del ente rector del fútbol dio a conocer de forma oficial que recibió la candidatura del país sudamericano para convertirse en anfitrión del Mundial Sub 20 del 2023.

FIFA dio a conocer el miércoles que le retiró a Indonesia la sede del Mundial Sub 20, el cual está programado para comenzar el 20 de mayo. Con la intención de anunciar a la brevedad el nuevo anfitrión, el nombramiento de Argentina es inminente.

“Se hubiera tenido que celebrar en Indonesia, lastimosamente anunciamos que no se puede jugar ahí. Ahora hemos recibido la candidatura de Argentina. Tengo las cartas del presidente de la AFA Claudio Tapia, del Ministerio de Turismo y Deportes y del Ministerio de Economía para apoyar y dar las garantías necesarias a esta postulación de Argentina”, dijo Gianni Infantino en conferencia de prensa.

Gianni Infantino y Alejandro Domínguez en el Congreso de Conmebol en Luque | Fuente: Doble Amarilla

El Mundial Sub 20 se jugaría en Argentina

Infantino detalló que la postulación de la FIFA, impulsada por la Asociación de Fútbol Argentino, es la única que se presentó de manera formal para hacerse cargo de la organización, además de contar ya con el respaldo del Gobierno.

“El país campeón del mundo tiene una candidatura muy fuerte. Los pasos siguientes por ese Mundial Sub 20, que tienen que ser muy pronto, se va a trasladar esta petición de la Asociación del Fútbol Argentino al Bureau de la FIFA, que va a tomar la decisión quién va a ser el anfitrión de ese torneo”, indicó.

🗣️ Gianni Infantino y la posibilidad de que el Mundial Sub20 de Indonesia se traslade finalmente a Sudamérica, específicamente a Argentina. #2EnLaCiudad pic.twitter.com/OeI0F3Xu0P — Versus (@SomosVersusPY) March 30, 2023

Argentina con boleto para el Mundial Sub 20

La decisión del Bureau de la FIFA por la candidatura de Argentina se conocerá en un plazo máximo de 2 o 3 días, explicó Gianni Infantino. De confirmarse, la albiceleste participará del certamen por la modalidad de ‘cupo anfitrión’, dado que no consiguió clasificarse en el Sudamericano disputado este año.

Argentina tomaría el lugar de Indonesia. No obstante, a menos de dos meses para el comienzo del certamen, vale apuntar que la Sub 20 no cuenta con entrenador debido a la renuncia de Javier Mascherano. La situación podría cambiar debido al pedido directo de Lionel Scaloni y Lionel Messi para que el ‘Jefecito’ siga al mando del equipo.

"Infantino sabe que Argentina tiene mi voto. Porque se propuso, porque creo en su potencial y porque hay que tener todo listo para mayo. Ellos lo tienen", apuntó sobre el caso Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

Según ‘TyC Sports’, los estadios que asoman para albergar el Mundial Sub 20 son el Más Monumental, Madre de Ciudades, Mario Alberto Kempes, Malvinas Argentinas y el Único de La Plata.





