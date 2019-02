Argentina ya está clasificado, pero quiere ser campeón de Sudamerica. Brasil va por un milagro. | Fuente: EFE

Argentina buscará el triunfo y el título del Sudamericano Sub 20 frente a un Brasil que ha decepcionado, en el partido de cierre de la última jornada de la liguilla final del torneo jugado en Chile.



La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) cambió el orden de los partidos de la última jornada y, por su trascendencia, puso el choque de argentinos y brasileños en el horario estelar, como el mejor fin de fiesta posible.



Con 9 puntos y solos en el liderato, los dirigidos por Fernando Batista aspiran con justicia a la corona y la clasificación al Mundial de Polonia y a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tras una campaña ascendente, que en la jornada anterior les llevó a derrotar al campeón defensor, Uruguay (2-1).



Brasil ha sido la gran decepción del torneo y, al igual que en anterior Sudamericano, jugado en Ecuador en 2017, puede quedar ahora nuevamente sin clasificarse al mundial de la categoría.



La Canarinha, dirigida por Carlos Amadeu y con un irregular Rodrygo como máxima figura, es colista de la liguilla, con apenas dos puntos, uno de ellos obtenido en la jornada anterior, cuando empato 0-0 con Ecuador.



Sus posibilidades de clasificarse al Mundial pasan por derrotar este domingo a Argertina, y además que Colombia y Venezuela pierdan sus partidos de la jornada, Frente a Uruguay y a Ecuador, respectivamente.



Lo anterior se ve en el papel improbable, debido al nivel ascendente de Argentina y lo reñidos que se avizoran los otros partidos de la jornada.



Argentina puede incluso entrar a la cancha como campeón, si es que Uruguay no derrota a Colombia no Ecuador a Venezuela, y se coronará también si empata con Brasil y uruguayos y ecuatorianos derrotan con lo justo a sus rivales.



En ese caso pesará la diferencia de gol. Argentina llega al último partido con +4 (7 a favor y 3 en contra), Uruguay con +1 (6 y 5) y Ecuador también con +1 (3 y 2).



De ganar el torneo, para Argentina será su sexta corona en el Sudamericano sub'20. Uruguay suma actualmente 8 y Brasil 11.







Argentina vs. Brasil: alineaciones probables:



Brasil: Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Carlos Augusto; Luan Candido, Luan, Gabriel Merino, Ramires o Toró; Lincoln y Rodrygo.



Entrenador: Carlos Amadeu.



Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Facundo Mura, Elìas Pereyra; Fausto Vega, Santiago Sosa, Aníbal Moreno, Gonzalo Maroni; Pedro de la Vega y Adolfo Gaich.



Entrenador: Fernando Batista.



Estadio: El Teniente, de la ciudad chilena de Rancagua