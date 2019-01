Ecuador le ganò a Paraguay en la primera fecha del Sudamericanoi | Fuente: EFE | Fotógrafo: ESTEBAN GARAY

La selección Argentina Sub 20 se estrena este domingo en el torneo sudamericano celebrado en Chile, donde se enfrentará contra Paraguay, que se sitúa como último del grupo B tras perder de manera abultada por 3-0 contra Ecuador.



El encuentro, parte de la segunda jornada del campeonato, se disputará en la ciudad de Curicó, situada a unos 200 kilómetros al sur de Santiago, en el estadio de La Granja.



Los argentinos comenzarán su andadura en el país transandino después de descansar la primera jornada, y tras enfrentar las bajas de varios jugadores por lesión, a pesar de lo cual mantienen viva su ambición por lograr el título de campeón que lograron por última vez en 2015.



En concreto, Ezequiel Barco (Atlanta United de la MLS estadounidense) y Agustín Almendra (Boca Juniors), serán reemplazados por Gonzalo Maroni, del Club Atlético Talleres, y Julián López, del Racing Club, respectivamente.



Los encargados de liderar al combinado albiceleste serán Maximiliano Romero (PSV holandés), Facundo Colidio (Inter de Milán), Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Leonardo Balerdi (Boca Juniors) y Julián Álvarez (River Plate).



Mientras que a los mandos de la plantilla estará Fernando 'el Bocha' Batista, quien fue confirmado como seleccionador sub'20 el pasado mes de noviembre.



Por su parte, Paraguay buscará redimirse de las malas sensaciones que dejó su presentación en el torneo, donde, a pesar de los intentos de acercarse en el marcador tras recibir el primer gol en contra a los diez minutos, no pudieron detener la ofensiva ecuatoriana.



Una derrota que los situó como últimos de grupo tras la primera jornada, pero que además se cobró la expulsión de Braian Ojeda en el minuto 76, lo que dejó a los guaraníes con una desventaja y con la obligación de vencer hoy a Argentina si quiere mantener vivo el sueño de jugar el hexagonal final.







Argentina vs. Paraguay: alineaciones probables



Argentina: Manuel Roffo; Leonardo Balerdi, Elías Pereyra, Nehuén Pérez, Aaron Barquett; Thiago Almada, Santiago Sosa, Gonzalo Maroni, Pedro de la Vega; Facundo Colidio, Maxi Romero.



Entrenador: Fernando Batista.



Paraguay: Orlando Gill; Cristhian Candia, Alexis Duarte, Pedro Álvarez, Pedro Rolón; Marcelino Ñamandú, Hugo Quintana, Iván Franco, Fernando Cardozo; Antonio Marín, Fernando Romero.



Entrenador: Gustavo Morínigo.