Ecuador encabeza la tabla de posiciones del grupo B | Fuente: EFE | Fotógrafo: ESTEBAN GARAY

Ecuador vs. Uruguay se enfrentan este domingo por la segunda fecha del grupo B. Los ecuatorianos son líderes de la serie tras vencer por 3-0 a Paraguay, lo que obliga a los uruguayos, tras perder 0-1 contra Perú, a ganar para mantener vivo el sueño de ser campeones por segundo año consecutivo.



El encuentro tendrá lugar en la sureña ciudad de Curicó, situada a unos 200 kilómetros al sur de Santiago, en el estadio La Granja.



Uruguay viene de perder contra Perú por 0-1, un duro golpe para el combinado que sueña con revalidar el título alcanzado en 2017, ya que el partido se decidió por un penalti al comenzar la segunda parte, sin que la constante ofensiva del equipo pudiera revertir la situación.



Los uruguayos saltaron al césped con energía y tomaron el control del balón desde el inicio, lo que les llevó a tener varias oportunidades en el área rival que no alcanzaron a materializar, al contrario que sus rivales, quienes aprovecharon un penalti para cerrar el partido y dar la sorpresa.



Con este resultado, la celeste se encuentra en el penúltimo puesto del grupo B, solo por delante de Paraguay y a falta del estreno de Argentina, que descansó durante la primera jornada.



Un grupo que lidera provisionalmente Ecuador, después de iniciar con satisfacción su andadura en el campeonato con una clara victoria por 3-0 ante Paraguay, en la que demostraron su solvencia.



Los ecuatorianos anotaron a los diez minutos de comenzar el partido, gracias a una jugada del centrocampista Jordan Rezabala, quien también convirtió un tiro libre al filo del descanso.



El otro tanto fue obra de Alexander Alvarado, con un penalti en la segunda parte que sentenció un enfrentamiento que le da alas para disputar esta segunda jornada con más tranquilidad.



Ecuador vs. Uruguay: alineaciones probables



Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Nicolás Acevedo, Rodrigo Salazar, Martín Barrios, Emiliano Gómez; Darwin Núñez y Facundo Batista.



Entrenador: Fabian Coito



Ecuador: Wellington Ramírez; Diego Palacios, Jackson Porozo, Gustavo Vallecilla, John Espinoza, Emerson Espinoza, José Cifuentes, Jordan Rezabala, Gonzalo Plata, Alexander Alvarado y Leonardo Campana.



Entrenador: Jorge Célico.





(Con información de EFE)