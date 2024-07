Rodrigo De Paul responde a compañeros de Enzo Fernández tras cánticos racistas: "No deben hacer tanto show"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El volante de Argentina Rodrigo De Paul habló de la buena campaña de la Albiceleste en la Copa América 2024, del presente de Lionel Messi y de las críticas que sufre Enzo Fernández tras emitir un 'live' en Instagram del festejo de los seleccionados argentinos que incluyeron cánticos racistas contra Francia.

El mediocampista de Atlético de Madrid defendió a Enzo Fernández e indicó que sus compañeros franceses del Chelsea (Wesley Fofana, Axel Disasi y Malang Sarr) debieron llamarlos antes de pronunciarse.

“Uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una 'chicana'. Después se puede entender a la gente que ha sufrido el racismo y que no le guste. Pero yo creo que si algún compañero de Enzo se siente ofendido, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social", señaló en entrevista en ‘Olga en vivo’.

"Creo que hay malicia con eso, lo quieren poner en un lugar que nada que ver. Es rarísimo, es hacer leña del árbol caído. Dejarlo de seguir me parece al... Lo llamás y le decís ‘no va esto, ¿por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas?’, y se corta ahí el tema, no hacer tanto show”, agregó.

"En defensa de Enzo es que la canción es que estaba ahí y la gente la canta", culminó De Paul, que fue uno de los mejores jugadores de Argentina que se proclamó bicampeón de la Copa América.

Enzo Fernández ofrece disculpas

Enzo Fernández, mediocampista de Chelsea, pidió disculpas, a través de su cuenta de la red social Instagram, por haber colgado un video con unos cánticos racistas de los jugadores argentinos.



En la canción se escucha a los jugadores de la albiceleste burlándose de los orígenes africanos de muchos de los futbolistas franceses, con el delantero Kylian Mbappé a la cabeza.



"Quiero disculparme sinceramente por un vídeo publicado en mi portal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras", dijo Fernández.



"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad", agregó.