Arsenal perdió la chance de terminar el año como líder de la Premier League: cayó 2-1 ante Fulham

Errático y con menos intensidad que su rival, Arsenal perdió 2-1 ante Fulham y cerró el 2023 con otra derrota, la cuarta en sus últimos cinco partidos de la Premier League. De esta manera, se aleja de Liverpool, que tiene dos puntos más, pero con un partido menos.

Solo tres días después de caer ante West Ham (0-2), Arsenal volvía a la pelea. Esta vez, su rival era Fulham, equipo que llegaba al partido con tres derrotas consecutivas.



Los hombres de Mikel Arteta debían ganar para situarse en el primer puesto de la Premier League, un punto por encima del Liverpool, que este lunes disputará su partido de la jornada.

En un inicio, los Gunners no decepcionaron. A los 5 minutos, Saka abrió el marcador después de aprovechar un despeje de Leno tras un remate de Martinelli.



La reacción del Fulham

Los dos hombres más eléctricos de Arsenal consiguieron derribar a la defensa de Fulham. Sin embargo, no contaron con la presencia de Bassey.

A la media hora del partido, el defensor robó una pelota cerca de su área que fue clave para que Raúl Jiménez marcara el tanto del empate.

El central del Fulham inició la jugada que pasó por las botas de Cairney, que desde la izquierda puso un centro medido para que el delantero mexicano, a placer, marcara el 1-1. Fue un premio justo para Fulham, mucho más intenso que Arsenal.

En la segunda parte, Arteta sustituyó a Kiwior por Tomiyasu para cerrar el agujero en el que se había convertido la banda izquierda gunner. Pero, no funcionó. Fulham siempre tenía una marcha más que todos los jugadores del Arsenal y consiguió adelantarse en el marcador con un remate de Decordova-Reid a la salida de un córner.



El Arsenal reaccionó con un remate de Saka, pero no llevó peligro al arco de Leno. Fue prácticamente la última ocasión para su equipo, que durante la última media hora no volvió a inquietar al Fulham. Incluso se salvó de la sentencia gracias al travesaño (disparo de Pereira) y a Raya, que con una estirada espectacular evitó el que habría sido un golazo de Cairney desde fuera del área.



