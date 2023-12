Carlo Ancelotti: "El futuro del Real Madrid va a ser exitoso, tiene una plantilla joven y con talento"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, celebró su renovación con el conjunto blanco hasta 2026 por el buen ambiente que se respira en la entidad madridista, al tiempo que vaticinó un "futuro exitoso" por la juventud y calidad de la plantilla.

"Estoy muy contento de seguir soñando en este club, con esta afición y estos jugadores. Es un día que tengo que anotar en el calendario, porque es un día feliz", dijo en entrevista con ‘Real Madrid TV’.

Carlo Ancelotti renovó su contrato con el Real Madrid un día antes, confirmando su ilusión por estar en la casa blanca y la buena relación con el club. "He renovado, porque el equipo ha tenido éxito en los años pasados y este año lo está teniendo también. El club ve que hay un buen ambiente entre nosotros y esto es muy importante, porque sin una buena relación entre el entrenador y los jugadores, el club no puede tener éxito", afirmó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Ancelotti, rendido ante Florentino Pérez

Carlo Ancelotti tuvo palabras de elogio hacia el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de quien destacó su dedicación para los logros del cuadro español.

"Mantiene al club en lo más alto. Lo que ha hecho en los últimos 20 años es bastante importante para el Real Madrid, como lo fue Santiago Bernabéu en la era de los años 50", mencionó, antes de valorar la proyección deportiva de la institución.

"Este club tiene futuro. El pasado ya está escrito y el presente lo estamos escribiendo. Sobre todo, tiene futuro con una plantilla muy joven y jugadores con mucho talento. El futuro de este club va a ser exitoso, como lo fue el pasado y lo está siendo el presente. Con la generación de nuevos futbolistas que están saliendo, el futuro del Madrid va a ser muy exitoso", comentó.

Los éxitos de Ancelotti con el Real Madrid

Carlo Ancelotti, quien fue pretendido por la Selección de Brasil para hacerse cargo desde junio del 2024, recordó sus éxitos en el Real Madrid, pero confesó estar pensando en nuevas conquistas.

“Empezamos por la carrera de Bale en Valencia en la final de copa, el gol de Ramos en 2014 o los momentos que se vivieron en la decimocuarta: la semifinal o la remontada contra el PSG. No olvido ningún momento. La victoria en la Liga, la Supercopa o la Copa del Rey del año pasado. Todos los títulos son importantes y no se pueden olvidar", afirmó.

"Lo que ha pasado es pasado. Miro hacia delante y cuando me dicen que he ganado 4 copas de Europa solo pienso en ganar la quinta el próximo año. No creo que haya cambiado ni mi persona ni mi forma de entrenar. Puede que tenga un poco más de conocimiento, porque tengo más experiencia", concluyó.

NUESTROS PODCASTS

Las estafas digitales al acecho

La ciberdelincuencia se ha sofisticado en gran medida por el avance tecnológico, estas amenazas informáticas han generado un impacto significativo en las personas a nivel financiero y emocional, debido a las estafas digitales.