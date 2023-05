¡Sueña con la Premier! Odegaard anotó un golazo de media distancia en el Arsenal vs Newcastle

Volvió a aparecer el capitán. Martin Odegaard apareció a los 14 minutos del partido entre Arsenal y Newcastle para anotar un golazo desde fuera del área. El volante noruego se lució con un disparo colocado y puso el primero para los 'Gunners' quienes no se dan por vencido y quieren seguir sumando puntos en la Premier League.

El exjugador del Real Madrid recibió un pase de Jorginho y de inmediato se dispuso a patear desde larga distancia. El disparo de Martin Odegaard no tuvo mucha potencia, pero la colocación fue excelente, por lo que el balón ingresó sin problemas por la parte inferior izquierda del arco del Newcastle.

Martin Odegaard está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera y está demostrando que es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Además, con este gol igualó a Cesc Fábregas como el mediocampista del Arsenal con más goles en una Premier League (tiene 15 y puede anotar aún más).

Martin Odegaard ha marcado tres goles en sus últimos dos partidos. | Fuente: ESPN

Arsenal no pierde la esperanza

Arsenal perdió la punta después de ser líder durante casi todo el campeonato. A pesar de esto, los 'Gunners' no se dan por vencido y siguen sumando todos los puntos posibles para no separarse de Manchester City, quien en estos momentos está en el primer lugar. Los dirigidos por Mikel Arteta saben que no depende de sí mismo para salir campeones de la Premier League, pero quieren ganar todos los partidos que les quedan y esperan que los 'Citizen' pierdan alguno para poder regresar a lo más alto de la tabla.

