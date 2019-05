Arsenal vs. Valencia por la Europa League | Fuente: Difusión

Valencia afronta este jueves el partido de ida de semifinales de la Europa League ante el Arsenal de Unai Emery con el objetivo de obtener un buen resultado en el Emirates Stadium que le permita llegar a Mestalla con opciones de alcanzar la final de la competición continental.



🔥 Así es nuestro XI inicial 🦇



¡Estamos a 180 minutos de una FINAL! 💪🏻#ArsenalVCF ❤️🖤 pic.twitter.com/gLrF6zKefe — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 2 de mayo de 2019

Sin embargo, el equipo de Marcelino García Toral afronta este encuentro de ida después de que dos derrotas consecutivas, asumible la sufrida en el campo del Atlético de Madrid e inesperada la del Eibar en Mestalla, le hayan hecho tropezar cuando vivía su mejor momento de la temporada. De los veintidós encuentros anteriores sólo había perdido uno.



Estas dos derrotas han reducido, aunque sin acabar con ellas, sus opciones de ser cuarto en la Liga y de alcanzar por esta vía una plaza para la próxima Liga de Campeones, lo que aumenta el valor de esta Liga Europa para el club de Mestalla, pero también la presión en la competición.

Así llega Arsenal

El momento de forma del Arsenal no podría ser peor para el repecho final de la temporada. Los 'Gunners' se plantan en estas semifinales con tres derrotas consecutivas en Premier League ante rivales a los que debería haber ganado como Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers y Leicester City.



Preocupa, sobre todo, el plano defensivo y es que en cada una de las tres derrotas han encajado tres goles. El cambio de defensa de cinco a defensa de cuatro propiciado por la escandalosa goleada en el Emirates ante el Palace no ha corregido los problemas defensivos de un equipo que no se ha recuperado de la baja de Nacho Monreal, ausente desde la vuelta de cuartos de final ante el Nápoles.



Las ausencias son otro de los quebraderos de cabeza para Unai Emery. Mientras que el estado de Monreal se probará antes del choque del jueves, ya es baja segura para el entrenador español Aaron Ramsey, por una lesión en el isquio producida ante el Nápoles.



El galés, que a partir del 30 de junio será jugador del Juventus de Turín, podría perderse lo que resta de temporada y no estar ni en el Emirates Stadium ni en Mestalla. Parecido ocurre con Denis Suárez, quien puso punto final a su tempordada por un problema en la ingle. (EFE)













Arsenal vs. Valencia: Alineaciones probables.



Arsenal: Cech; Koscielny, Monreal, Sokratis, Maitland-Niles, Kolasinac; Torreira, Xhaka, Özil; Lacazette y Aubameyang.



Valencia: Neto; Piccini o Roncaglia, Garay, Paulista, Gayà; Carlos Soler, Wass, Parejo, Guedes; Rodrigo y Gameiro.



Árbitro: Clement Turpin