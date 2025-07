Punto de inflexión: Arturo Vidal admitió que el accidente automovilístico que sufrió le cambió la vida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Arturo Vidal admitió que el accidente que tuvo ebrio con su nuevo Ferrari durante la celebración de la Copa América 2015 en Chile fue un punto de inflexión en su carrera y le cambió la vida.

Así, Arturo Vidal volvió a agradecer el apoyo que recibió de la hinchada de la Selección de Chile, aficionados en general y del presidente de la federación, el polémico Sergio Jadue.

Vidal, actualmente capitán de Colo Colo, estrelló su vehículo en una autopista próxima a la capital en su día de descanso tras el primer partido frente a México (3-3), y fue detenido por la oficiales del cuerpo de Carabineros de Chile. Sin embargo, las gestiones de la federación chilena y las autoridades policiales -e incluso la apelación al Gobierno- permitió que se le perdonara y se reintegrara a la disciplina de "la Roja", que en ese torneó levantó su primer título continental.



En Colo Colo, Arturo Vidal usa el dorsal 23. | Fuente: EFE

La palabra del 'Rey Arturo' Vidal

Según relató el periodista Christian González en un amplio reportaje del diario La Tercera, el controvertido mandamás, después principal implicado en el caso de corrupción mundial llamado Fifagate, llamó incluso al Palacio de La Moneda, sede de la Presidencia de la República, donde le dijeron "Sergio, yo sé que usted es el presidente de la federación, que usted es el que manda, pero haga lo que tiene que hacer por el bien del país".

Una maniobra para tratar de limpiar la imagen del futbolista, al que el entonces entrenador de "La Roja" Jorge Sampaoli quería expulsar y que Jadue urdió con el representante del jugador, Fernando Felicevich, y que incluyó una recordada rueda de prensa en la que se le pidió que se excusara con lágrimas.

"Jadue, minutos antes que se realizara el punto de prensa, fue claro con el volante: “O lloras o te vas”. Arturo Vidal respondió de inmediato: “Pero yo no soy actor”, recuerda González en su artículo.

Diez años después de aquel suceso, el 'Rey Arturo' aseguró en un su programa por la plataforma audiovisual Youtube titulado "El Reinado", que aquel episodio fue clave en su carrera deportiva.

Arturo Vidal y la polémica por su accidente

"De pasar de una situación en la que me podría haber pasado cualquier cosa a mí o a Marité (su pareja) en ese momento, estar jugando dos días después no es fácil, pero la gente me mostró el cariño, si a muchos no les gustó, pero mucha gente me apoyó en ese momento", afirmó el centrocampista, en aquel entonces en la Juventus.

En tanto, agregó que "perro dos días después tenía el cariño de la gente en el estadio y fue maravilloso. Me cambió mucho mi forma de pensar y de vivir, por eso siempre he sido agradecido de la selección y siempre voy a esta por todos esos detalles".

