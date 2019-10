Reinaldo Rueda sobre Arturo Vidal "Es un ícono y un estandarte" | Fuente: EFE-AFP

El entrenador de la Selección de Chile, Reinaldo Rueda, elogió al experimentado jugador de Barcelona Arturo Vidal y se refirió al compromiso que el 'Rey' tiene con La Roja, por ser un futbolista de élite y talla internacional.

"Arturo es un ícono y un estandarte en cuanto a lo que significa esa entrega, esa generosidad, ese desplegue. La consolidación en su liga y en su equipo, ese es el corazón de Arturo con la selección nacional, y hay que destacarlo", declaró en conferencia de prensa.

Por ello el estratega puso como ejemplo la situación que vivió Vidal el 2014, cuando optó por jugar el Mundial de Brasil arriesgando sufrir una lesión.“El 2014 Arturo no podía jugar el mundial. Arriesgó su integridad física, jugó infiltrado, como no debía haber jugado. Ahora teniendo la consolidación en su equipo, pudo haberme dicho “profe, me voy”, agregó.

La Selección de Chile enfrentará este martes 15 de octubre a Guinea en el estadio José Rico Pérez de Alicante por amistoso internacional. Arturo Vidal es una pieza clave para Rueda y lo más probable es que esté presente en el once titular.