¿A qué hora juega Atalanta vs. Marsella EN VIVO por la semifinal de la Europa League?

Atalanta vs. Marsella EN VIVO: se enfrentan este jueves 9 de mayo por el encuentro de vuelta de la semifinal de la Europa Laegue. El encuentro se disputará en el Gewiss Stadium, de la ciudad de Bérgamo (Italia), desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y STAR+. El minuto a minuto del cotejo lo podrás seguir por RPP.pe.

En el encuentro de ida, los franceses y los italianos igualaron 1-1. Para Marsella, anotó Chancel Mbemba; y para Atalanta, hizo el gol Gianluca Scamacca.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llega Atalanta al partido por Europa League?

Atalanta nunca ha estado cerca de un objetivo tan grande, y los de Gian Piero Gasperini no quieren dejar escapar esta histórica oportunidad que se han ganado tras vencer a Liverpool en cuartos de final. El único pensamiento negativo que rondará en la cabeza del aficionado italiano será el pleno francés en semifinales europeas, que ha pasado en las tres que ha disputado.



Se aferrará a su gran estado de forma, finalista de Copa Italia y ocupando puestos de Liga de Campeones en Serie A tras acumular cuatro jornadas seguidas sin perder en Serie A. Algo de lo que ha tenido mucha culpa Gianluca Scamacca, goleador en los últimos tres partidos que ha disputado y autor del tanto en el duelo de ida. Su estado de forma invita al optimismo de la afición local que, además, tienen en el neerlandés Teon Koopmeiners y en el belga Charles De Ketelaere dos jugadores a los que encomendarse en momentos de dificultad.



La única baja de Gasperini, respecto al partido de ida, será la del bosnio Sead Kolasinac. Además, mantiene las del centrocampista sueco Emil Holm y del defensa Rafael Toloi, ambos por lesión. Eso sí, recupera al sueco Isak Hien, amonestado en la ida, que ocupará el puesto de Kolasinac en defensa.



¿Cómo llega Marsella al partido?

Marsella, por su parte, buscará en Bérgamo su cuarta final de la Liga Europa, tras las de 1999, 2004 y 2018, con cierta moral tras el partido de ida en el que fueron superiores aunque no lograron salir de su estadio con ventaja en el marcador.



Los de Jean-Louis Gasset se aferran a Europa porque aunque el entrenador ha conseguido enderezar algo el rumbo del equipo no ha sido suficiente como para lograr la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones.



Un objetivo que se había marcado el club para poder mantener el elevado nivel de gasto y poder seguir la estela del PSG.



Los marselleses acuden a Italia con una única baja de peso, la de su capitán Valentin Rongier, mientras que Jean Onana, Pape Gueye y Ulisses Garcia no están inscritos en la competición.



El técnico, que ha logrado la serenidad que no consiguieron sus antecesores, Marcelino y Gennaro Gattuso, apostará por un esquema con tres centrales, con Jonathan Clauss como carrilero por la derecha y Quentin Merlin por la izquierda.



Pero la auténtica baza del club seguirá siendo el olfato anotador de Aubameyang, que no suele fallar en su cita con el gol en esta temporada.

Derniers réglages à la veille de notre demi-finale retour d’@europaleague ⏳#AtalantaOM pic.twitter.com/DTnLg9F8KF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 8, 2024

Atalanta vs. Marsella: posibles alineaciones

Atalanta: Musso; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.



Marsella: Pau López; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Harit, Merlin; Sarr y Aubameyang.

¿A qué hora juega Atalanta vs. Marsella?

El partido entre Atalanta vs. Marsella se jugará a las 2:00 p.m. hora peruana. El horario en otros países del mundo son los siguientes:

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m

Chile: 3:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 12:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Atalanta ante Marsella vía TV por la Europa League?

El partido de la Europa League 2024 será transmitido por las señales de ESPN 2 para Perú y Sudamérica, mientras que a través de la plataforma streaming se verá por STAR Plus. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias del partido.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis