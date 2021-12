Atlas vs Pumas por la semifinal de vuelta del Apertura por la Liga MX | Fuente: EFE

Atlas vs Pumas EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan este domingo, 5 de diciembre, en el estadio Jalisco. El duelo por la semifinal de vuelta del Apertura por la Liga MX se jugará a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana). En territorio mexicano será las 7:00 p.m.

El duelo entre Atlas y su similar Pumas será transmitido por TUDN,TV Azteca. El minuto a minuto lo tendrás en la web de RPP.pe. El ganador de este duelo se enfrentará a León, que clasificó a la final del Apertura 2021 por Liga MX.



El argentino Julio Furch y el colombiano Julián Quiñones saldrán este domingo a confirmar su buen momento de forma para tratar de clasificar al Atlas a su primera final del fútbol mexicano en este siglo.

Dirigido por el argentino Diego Cocca, el Atlas derrotó a los Pumas UNAM 0-1 el pasado jueves en el duelo de ida de las semifinales del torneo Apertura y ahora, con todo a favor en su estadio, tratará de firmar el pase a la disputa del título.



Atlas alcanzó la final por última vez en el torneo de verano de 1999, cuando perdió en serie de penaltis con el Toluca.



Un gol de Furch a pase de Quiñones y una gran actuación del guardameta colombiano Camilo Vargas fueron la clave del Atlas, que muestra la mejor defensa del campeonato y a partir de ella buscará salir adelante.



Cocca ha preparado a sus jugadores para no pensar en que tienen ventaja, en que su rival está obligado a vencerlos por dos goles para alcanzar la final y, según declaró, buscará ganar en su estadio con respeto al rival.



"Pumas ha demostrado que cuando está noqueado, resucita; así que nosotros estamos conscientes de la oportunidad y no queremos dejarla pasar; sabemos como hacerlo", dijo el estratega al referirse a la garra de los Pumas, que si bien jugaron mal el jueves, venían de eliminar al Toluca y al América, en ambos casos como visitantes.



Inspirado, porque terminó undécimo de la fase regular, se clasificó a cuartos por la vía de la repesca y dejó fuera al América, primer favorito, los Pumas del técnico Andrés Lillini saldrán a buscar los dos goles que necesitan, con el ecuatoriano Washington Corozo y el argentino Juan Ignacio Dinenno como figuras de la ofensiva.



Hay mucha expectativa alrededor del encuentro porque el Atlas, que solo ha ganado un título de liga, hace 70 años, ha jugado como un reloj, con una zaga segura y un fútbol práctico, mientras Pumas ha venido de menos a más y no debe darse por muerto.



El ganador de la serie Atlas-Pumas disputará la próxima semana la final contra el mejor entre el León y los Tigres UANL, que jugarán este sábado.