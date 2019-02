El delantero del Atlético de Madrid, lvaro Morata (d) con el balón defendido por el defensa del Real Madrid Lucas Vázquez durante el partido en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. | Fuente: EFE

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata durante el partido ante Real Madrid | Fuente: EFE | Fotógrafo: Rodrigo Jiménez

El VAR no quiso que celebre. Álvaro Morata marcó un golazo ante los merengues, pero el juez del partido entre Atlético de Madrid vs. Real Madrid no le convalidó la acción.

Corría el minuto 54', cuando Morata recibió un pase en profundidad de José Giménez. Álvaro definió con un sombrerito ante Thibaut Courtois. Un golazo. ¡A celebrar! A celebrar ante su ex club. Pero el sonido del silbato del árbitro hizo que se detenga. El VAR otra vez entraría en acción.



Según el VAR, Álvaro Morata estaba ligeramente adelantado.No hay razón de celebrar. El gol fue anulado. Esa anotación iba a significar el 2-2.

Morata jugó hasta el minuto 70. Fue cambiado por Nikola Kalinic.

Al final desde el banco de suplementes vio como el Atlético de Madrid perdía el partido.Finalmente, el marcador terminó 3-1 a favor del Real Madrid,