Diego Costa es parte de la historia del Atlético de Madrid. Y es que el delantero español fue parte del plantel que levantó el histórico título de LaLiga en la temporada 2013-14.

Si bien Diego Costa es del agrado de los hinchas del Atlético de Madrid, en las últimas horas ha tenido declaraciones en donde critica duramente la infraestructura del club. En conversación con el canal de YouTube Pinhado, habló de lo que vio cuando fichó como jugador colchonero.

"Lo del Atlético no es de nivel europeo. Todo es mentira. No voy a mentir. El vestuario de entrenamiento era una mie*** y la academia (divisiones menores) estaba muerta", sostuvo Costa en un primer momento.

Asimismo, lo comparó con el Mineiro, su exconjunto en la primera división brasilera en donde compartió con el atacante Hulk.

"Allí, en relación a infraestructura, se le da calidad al futbolista, comida. Todo es top. En el 'Aleti' no lo tienen", indicó el internacional con la Selección de España.

Asimismo, Diego Costa fue consultado sobre la chance de ponerse la camiseta del Flamengo en las próximas semanas. "Es como el Real Madrid. Al jugador le gusta la hinchada, pasión y que sea importante. Es el más grande de Brasil", añadió.

Por otra parte, el popular 'Lagarto', de 33 años de edad, aún no tiene equipo para la próxima temporada en el continente europeo.

En enero de 2022 rescindió contrato en el Atlético Mineiro. "Me gustaría agradecer a todos los hinchas por el apoyo y cariño que recibí desde el primer día", dijo en su marcha. Con el once de Belo Horizonte ganó la Copa do Brasil y el Brasileirao.

