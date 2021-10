Diego Simeone | Fuente: AFP

Este domingo Atlético de Madrid venció por 3-0 a Betis por LaLiga española con goles de Yannick Carrasco, Germán Pezzella y Joao Félix que lo vuelve a meter en la disputa por lograr el bicampeonato en el torneo español.

Tras el encuentro, Diego Simeone, entrenador del cuadro 'colchonero', dio sus impresiones sobre el desempeño del equipo: "Fue el partido más regular. En todo momento se jugó el partido que queríamos. En el primer tiempo tuvimos varias ocasiones, además del gol. No llegaba el segundo gol, y justo llegó en un autogol. Yo creo que el resultado pudo ser más amplio”.

Asimismo, el 'Cholo' también se refirió a Antoine Griezmann y su buen rendimiento en este encuentro: "Mirando el partido de hoy, encontramos al Griezmann de siempre. Trabajando para el equipo, teniendo posibilidades de siempre. Ese es el camino que buscábamos cuando pensamos en él. Esperamos que nos sirva para trabajar en conjunto con el resto de los chicos”.

En tanto a mantener el arco en cero, Simeone sostuvo: "Tuvo lo que se vio. Un esfuerzo colectivo parejo. Cuando hay un esfuerzo colectivo, el equilibrio aparece”.

Por último, fue consultado sobre su experiencia al tener que ver el partido desde el palco por haber sido expulsado en el encuentro pasado: "Estar afuera no es bueno. Es negativo para mí y para el equipo. La sensibilidad de los árbitros debe mejorar. Pedir una amarilla y que vengan corriendo desde 30 metros no es normal. Yo hice lo que no había que hacer, y se me amonestó por ello. Es lógico. Tengo que decir que se ve mejor desde arriba. Por suerte me tocó ver un gran equipo”.

NUESTROS PODCASTS

Pfizer y BioNTech dijeron que una inyección de refuerzo de su vacuna COVID-19 restauró la protección total en un gran estudio, resultados que probablemente refuercen el argumento a favor de administrar una tercera dosis de manera más amplia.