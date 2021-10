Simeone - Kloop | Fuente: Captura Espn

Al inicio del encuentro entre Atlético de Madrid y Liverpool, Diego Simeone y Jürgen Klopp se dieron un abrazo, pero no ocurrió lo mismo al finalizar el partidazo por la Champions League. El técnico argentino dejó con la mano en el aire al alemán. A raíz de este hecho, las críticas le llovieron al 'Cholo', al que consideran un mal perdedor. Los 'colchoneros' cayeron 3-2 ante los 'reds'.



Ni sonó el pitazo final, Diego Simeone abandonó la zona técnica e ingresó corriendo al túnel que lleva a los vestuarios del Wanda Metropolitano. En el camino se encontraba, Jürgen Klopp que se quedó con la manos estirada y solo atinó a mover la cabeza en señal de desaprobación.

En conferencia de prensa, tanto Diego Simeone y Jürgen Klopp le bajaron las revoluciones a las diferencias.

"Normalmente no saludo al entrenador después del partido porque no me gusta gusta. No creo que sea saludable. Siempre hay un entrenador que está disconforme con lo que está pasando. Lo pienso de esa manera. No comparto esa cultura. Cuando le vea (a Klopp), lo saludo. Sin problema", indicó Simeone.

Klopp no echó leña al fuego, al contrario lo apagó. "La situación fue clara. Quería estrechar su mano, pero él no. Su reacción seguramente no fue la correcta, la mía tampoco fue demasiado genial. Cuando lo vea la próxima vez, nos daremos la mano, definitivamente. Obviamente estaba enojado, no conmigo, sino con el juego, el mundo y cosas así", dijo.

Diego Simeone se fue despedirse de Jürgen Klopp | Fuente: ESPN

