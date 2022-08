Atlético de Madrid debutó con triunfo al igual que el Real Madrid. | Fuente: AFP

El Atlético de Madrid inició de la mejor manera la temporada liguera con una cómoda victoria en Getafe (3-0), con un doblete del internacional español Álvaro Morata y un gol del campeón del mundo francés Antoine Griezmann, este lunes en la primera fecha de LaLiga.

Esta victoria permite al equipo de Diego Simeone compartir liderato con Villarreal y Betis, los otros dos equipos que ganaron 3-0 en esta primera fecha.

El otro hombre clave del partido en el estadio Alfonso Pérez fue el portugués Joao Félix, autor de los tres pases de gol.

En la conclusión de una buena acción colectiva, Álvaro Morata abrió el marcador en el minuto 15. De nuevo a pase del portugués Joao Félix, Morata dobló la renta ya en el segundo acto (59).

Pese a ver el inicio del partido desde el banquillo, Antoine Griezmann certificó la victoria para los 'Colchoneros' en el minuto 75, otra vez a pase de Joao Félix. El francés no marcaba en la liga española desde noviembre de 2021.

Atlético envió un mensaje a su rivales

Merced a esta victoria holgada, si bien ante un candidato a luchar por la permanencia, el Atlético se mostró más convincente que sus rivales por el título.





🔝 Primer partido, primera victoria 🙌



▶ ¡Revive los mejores momentos del partido! — Atlético de Madrid (@Atleti) August 15, 2022

Diego Simeone habló de Cristiano en la previa de LaLiga

En la víspera del debut de la nueva temporada de LaLiga Santander contra el Getafe, el nombre de Cristiano Ronaldo aún sigue latente en la actualidad del Atlético de Madrid, en la que Diego Simeone, el entrenador del conjunto rojiblanco, regateó el asunto. Indicó que piensa "en los futbolistas que están acá adentro", "lo único" que le "importa".



"Es normal que la polémica, las vueltas y las intenciones para que uno se posicione o de un lado o del otro tiene que estar y es parte de lo que ustedes necesitan trabajar. En cuanto a mí, pienso en el Getafe, en los futbolistas que están acá adentro y lo único que me importa y me preocupa es eso", expresó el técnico en su primera comparecencia de prensa de toda la pretemporada, ante las primeras preguntas acerca de Cristiano Ronaldo, que fue ofrecido al Atlético durante este verano en Europa.



¿Le ha transmitido el club a Simeone, formal o informalmente, la posibilidad de fichar a Cristiano? "Mañana jugamos con el Getafe un partido importante para el equipo y, a partir de ahí, empezaremos una Liga que será muy dura, con equipos que se han reforzado muy bien, el Villarreal me gusta muchísimo y va a ser una temporada que nos va a encontrar con situaciones nuevas y lo único que me ocupa es eso", contestó el entrenador.





