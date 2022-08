Cristiano Ronaldo ganó cinco veces el Balón de Oro. | Fuente: AFP

En la víspera del debut de la nueva temporada de LaLiga Santander contra el Getafe, el nombre de Cristiano Ronaldo aún sigue latente en la actualidad del Atlético de Madrid, en la que Diego Simeone, el entrenador del conjunto rojiblanco, regateó el asunto, enfocó al partido del lunes e indicó que piensa "en los futbolistas que están acá adentro", "lo único" que le "importa".



"Es normal que la polémica, las vueltas y las intenciones para que uno se posicione o de un lado o del otro tiene que estar y es parte de lo que ustedes necesitan trabajar. En cuanto a mí, pienso en el Getafe, en los futbolistas que están acá adentro y lo único que me importa y me preocupa es eso", expresó el técnico en su primera comparecencia de prensa de toda la pretemporada, ante las primeras preguntas acerca de Cristiano Ronaldo, que fue ofrecido al Atlético durante este verano en Europa.



¿Le ha transmitido el club a Simeone, formal o informalmente, la posibilidad de fichar a Cristiano? "Mañana jugamos con el Getafe un partido importante para el equipo y, a partir de ahí, empezaremos una Liga que será muy dura, con equipos que se han reforzado muy bien, el Villarreal me gusta muchísimo y va a ser una temporada que nos va a encontrar con situaciones nuevas y lo único que me ocupa es eso", contestó el entrenador.



Sin Cristiano, el Atlético ya enfoca al inicio de la competición. Ha ganado sus cuatro duelos de la pretemporada. "La temporada pasada, por diferentes motivos, nosotros, igual que muchos equipos, no tuvimos una pretemporada ideal. Esta temporada pudimos estar todos en Los Ángeles de San Rafael, que tan bien nos hace, y llega la hora de jugar y generar lo que el equipo viene representando en estos amistosos", valoró.

Simeone cuenta con gran plantilla

Simeone dispone de mucha polivalencia en su plantilla. "La posibilidad de tener futbolistas que representen distintas posiciones me genera entusiasmo, porque estamos cubiertos más allá de no ser el futbolista puro, llámelos Llorente, Saúl, Koke, ahora Witsel, antes Giménez, Carrasco, Correa... Hemos hecho pasar muchos futbolistas por distintas situaciones y eso supondrán soluciones", expresó.





Cristiano Ronaldo en su segunda etapa en el Manchester United. | Fuente: Manchester United

¿Nadie quiere a Cristiano? Inter y Milan rechazan su fichaje



Cristiano Ronaldo volvió al titularato con el Manchester United, que igual volvió a perder en la segunda fecha de la Premier League 2022-23. El astro portugués de 37 años no tuvo una buena actuación, al igual que sus compañeros, en la derrota por 4-0 ante Brentford en calidad de visitante.

El mal momento de Cristiano Ronaldo se alarga. Este domingo, el Il Corriere dello Sport dio a conocer que Cristiano Ronaldo volvió a ser rechazado por dos importantes clubes del fútbol europeo por sus pretensiones salariales, después que fue ofrecido por su agente Jorge Mendes.

El citado medio indica que 'CR7', a pesar que quiere jugar la Champions League esta temporada, pretende seguir ganando 45 millones de euros brutos. Ante ello, el Inter y Milan le dijeron que no al cinco veces ganador del Balón de Oro.

Previamente, la prensa europea aseguró que Cristiano no entró en la agenda de equipos como Atlético de Madrid, Bayern Munich, Chelsea y Real Madrid.





