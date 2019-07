Joao Félix fue presentado en el Atlético y herederá importante dorsal | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Joao Félix, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, no le presta "ninguna" atención al precio de su traspaso, 126 millones de euros, ni siquiera siente la presión de esa cantidad ni de suplir a Antoine Griezmann, del que toma el '7' con un desafío enorme e insistente: "hacer historia".

"Este tema de las cantidades son temas del mercado. No sé nada de eso. Me dedico a jugar, a hacer mi trabajo y hacerlo lo mejor que pueda para ayudar al club en el que estoy (...) No le presto mucha atención. O ninguna. Simplemente hago mi trabajo", explicó dos veces con naturalidad, consciente de que su llegada está acompañado de un traspaso récord en el Atlético, en el Benfica y el fútbol portugués.

El cuarto fichaje más alto económicamente hasta ahora de la historia del fútbol es un chico de 19 años, que apenas lleva un año en la elite, pero que sólo ha necesitado ese tiempo para ser la irrupción más impactante de la última temporada y, a la vez, para ser el elegido por el Atlético para suplir a Antoine Griezmann, su mejor goleador de los últimos 40 años, con 133 tantos en 257 duelos.

"No tengo esa presión. Me desconecto un poco. Ni leo ni veo nada. Me limito a hacer mi trabajo y a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo", valoró Joao Félix, que lucirá el '7' del francés, que agota sus horas en el club mientras no se presenta a la pretemporada y espera el pago de su cláusula de 120 millones del Barcelona.

Griezmann ya es pasado en el Atlético. Joao Félix es presente y futuro. "El número 7 que te vamos a entregar (era el dorsal del francés hasta este verano y lo será del portugués desde ahora) es la camiseta del compromiso", enfatizó Enrique Cerezo, presidente del club, que retrocedió al pasado miércoles para elogiar al atacante.