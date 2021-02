Luis Suárez goleador de LaLiga. | Fuente: AFP

Luis Suárez llegó a Atlético de Madrid tras su polémica salida de Barcelona, en donde un grupo de hinchas azulgranas festejaron su adiós al afirmar que el delantero uruguayo ya no tenías las condiciones para ser el goleador del equipo.

Ahora, Suárez calló a sus críticos y después de cinco meses se ha convertido a sus 34 años en el goleador de LaLiga Santander temporada 2020-2021.

"A pesar de tener 34 años, uno sigue con la misma ambición y esperando que el equipo esté ahí arriba para llegar al final de la temporada con buenas sensaciones y con lo que queremos", remarcó el máximo goleador de esta campaña de LaLiga Santander, en declaraciones divulgadas este viernes por el club madrileño", señaló.



"El delantero convive y siempre está acostumbrado a marcar muchos goles, pero creo que, en este caso, uno lo que hace es tratar de ayudar al equipo. Estamos en una racha positiva (11 goles en las últimas nueve jornadas) y lo importante es que el equipo sume de a tres los máximos partidos posibles para poder llegar al objetivo", continuó.

🏆 @LuisSuarez9, ganador del premio #JugadorCincoEstrellas de enero en @futbolmahou.



🎙 ❝Tenemos un plantel muy competitivo en el que todos quieren aportar algo❞.



🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/xS3kKI1KRF — Atlético de Madrid (@Atleti) February 12, 2021

"Soy de pensar que el delantero no hace goles y no rinde de la mejor manera si no tiene todos los compañeros con el gran trabajo que hacen detrás, empezando desde el arquero hasta el último que pueda colaborar entrando algún minuto que le toca a algún compañero que está en el banco esperando. Eso lo que refleja es que el equipo está muy unido y es un plantel muy competitivo que todos quieren aportar algo", añadió Suárez, que mira a los próximos retos.



"La Liga demuestra que todos los partidos son importantes y difíciles. Ningún partido ha sido fácil para nosotros. Tanto el de Granada como los dos de Levante que vienen son importantes para seguir demostrando lo que queremos y lo que hablamos con los compañeros, que si queremos estar arriba y pensamos que podemos tener posibilidades tenemos que seguir con la misma mentalidad y convicción de querer ganar para estar ahí arriba", recalcó.

Suárez, que lleva 16 goles, será titular en el choque entre Atlético de Madrid ante Granada que se jugará este sábado por la fecha 23 de LaLiga.





