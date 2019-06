El centrocampista Marcos Llorente posa con su nuevo dorsal junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. | Fuente: EFE

Marcos Llorente, presentado este viernes como medio centro del Atlético de Madrid por cinco temporadas, dijo que tanto Diego Simeone como el proyecto "ambicioso" le atraían "mucho" y no dudó en venir al equipo rojiblanco, del que dijo que tiene "capacidad y calidad" para "competir por todos los títulos".

"Tenía clara una cosa: quería venir a un proyecto ambicioso y, sobre todo, lo más importante, que confiaran en mí y que apostaran por mí. Y aquí en el Atlético de Madrid tengo las dos cosas", valoró el futbolista en el auditorio del estadio Wanda Metropolitano, acompañado por su familia y Enrique Cerezo, presidente del club.

"Simeone habló conmigo, me dio la bienvenida y me transmitió su confianza", expresó el centrocampista de 24 años. "Es un grandísimo entrenador, con un carácter único y una capacidad enorme de transmitir su fútbol a sus jugadores. Estoy encantado de estar aquí, ponerme a sus órdenes y tanto él como el proyecto que tiene este club es algo que me atraía mucho y en cuanto saltó el interés del club por mí no dudé en venir", explicó el jugador ante la prensa.

¿Y qué le dijo su padre, Paco Llorente, que también jugó en el Atlético de Madrid entre 1985 y 1987? "Es un hombre de pocas palabras, pero todo lo que dice tiene toda la razón del mundo. Es un gran apoyo para mí. Y lo que me dijo me lo quedo para mí", respondió Marcos Llorente, agradecido al club "por apostar y confiar" en él.

(Con información de EFE)